Sin la familia original
Atresmedia y Prime Video adaptan la saga más taquillera del cine español: 'Padre no hay más que uno' se convierte en serie sin la presencia de Santiago Segura
La ficción televisiva amplía el universo creado en el cine con una nueva familia protagonista y la dirección de Inés de León.
Carlos Merenciano
Atresmedia y Prime Video han confirmado que 'Padre no hay más que uno', la franquicia cinematográfica que se ha convertido en todo un fenómeno del cine español, dará el salto a la televisión en formato serie. La comedia, que ya ha finalizado su rodaje, se estrenará próximamente y promete trasladar a la pequeña pantalla el humor disparatado y el caos familiar que conquistaron a millones de espectadores en los cines.
La dirección y guion corren a cargo de Inés de León, que imprime su sello a 'Padre no hay más que uno, la serie', acompañada en la escritura por Raúl Navarro —también codirector— y Juan Manuel de Vega. La historia se centra en la familia Vicho Vaello, encabezada por Daniel Pérez Prada en el papel de Mateo, un padre que deja su carrera profesional para cuidar de sus cinco hijos, convencido de que “no puede ser tan difícil”, y Mariam Hernández como Helena, su esposa, que recibe la oportunidad laboral de su vida en la app Conchy.
Los hijos estarán interpretados por Claudio Gallego (Álex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea). Todos ellos protagonizarán enredos y sabotajes al nuevo rumbo de la familia, que se ve obligada a mudarse tras el giro profesional de Helena. La trama jugará con las tensiones propias de un cambio de vida radical, aderezadas con momentos entrañables y con la vuelta de personajes reconocibles de la saga cinematográfica.
La saga original ha cerrado este verano su recorrido en la gran pantalla con una quinta entrega que volvió a arrasar en taquilla. En total, las cinco películas de 'Padre no hay más que uno' han superado los 11,3 millones de espectadores, convirtiéndose en el único título español que en los últimos cinco años ha sobrepasado la barrera de los dos millones de espectadores en cada una de sus entregas. Con estos antecedentes, la serie televisiva se presenta como una de las grandes apuestas de ficción nacional para la próxima temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres