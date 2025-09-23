Muere Mariví Fernández Palacios, referente de la crónica social en la televisión española y colaboradora de 'Día a día'
La periodista, que trabajó durante años con María Teresa Campos, falleció el pasado 21 de septiembre
Carlos Merenciano
Mariví Fernández Palacios, conocida periodista especializada en crónica social, colaboradora habitual de María Teresa Campos en el programa 'Día a día', falleció el pasado domingo 21 de septiembre en Madrid, según ha confirmado la Asociación de la Prensa de Madrid.
Fernández Palacios, con 82 años, inició su trayectoria en radio —empezando con programas como 'Hoy por Hoy' en la Cadena SER— y extendió su labor a la televisión, la prensa escrita y emisoras como Onda Cero y RNE. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en información social, cobertura de celebridades, casas reales europeas y eventos de gran relevancia pública.
Su rostro se hizo especialmente famoso durante los años noventa como colaboradora en programas de María Teresa Campos. Fue parte del equipo en espacios como 'Día a día' en Telecinco, tras haber colaborado previamente con Campos en sus proyectos en TVE ('Esta es su casa', 'Pasa la vida') y otros medios audiovisuales.
Además de su faceta en televisión, Mariví publicó en 2014 la biografía no autorizada de Pablo Alborán y era reconocida por su curiosidad permanente. En entrevistas recientes señaló que mantenía inquietudes por nuevas obras literarias, por la pintura, los viajes, y participaba de forma discreta en proyectos culturales aunque ya retirada de los espacios más mediáticos.
Su partida ha generado conmoción entre compañeros del sector. Todos coinciden en destacar su cercanía con el público, su profesionalidad, su estilo elegante en la crónica social —alejada del escándalo pero cercana en el trato— y su habilidad para informar sin perder respeto por los protagonistas.
