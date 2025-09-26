El duelo entre Fani y Adara deja a una nueva expulsada y los náufragos sorprenden con los nuevos nominados de 'Supervivientes All Stars'

La audiencia de 'Supervivientes All Stars' ha decidido que Fani Carbajo abandone Honduras, convirtiéndose en la tercera expulsada de la edición. La concursante se jugaba la permanencia junto a Adara Molinero y Jessica Bueno, pero finalmente fue la hija de Elena Rodríguez quien logró salvarse, dejando fuera a una Fani visiblemente emocionada.

La gala estuvo marcada por la tensión desde el arranque. Jessica fue la primera en ser salvada, lo que provocó un emotivo acercamiento entre Fani y Adara, que dejaron atrás viejos rencores para dedicarse palabras de cariño y apoyo mutuo. “Me alegro que este concurso nos haya unido… Te quiero”, le decía Fani a su compañera, mientras Adara respondía con un “Eres transparente como el agua. Me alegro de haberte conocido y te llevas a una amiga”.

Tras el veredicto de Jorge Javier Vázquez, Fani se despidió de sus compañeros recibiendo el último privilegio del programa: el simbólico “beso de la traición”. La exconcursante asumió su marcha con deportividad, aunque reconoció que aún le quedaban ganas de seguir en el reality.

La gala también dejó espacio para nuevas pruebas y enfrentamientos. Rubén Torres se alzó con el collar de líder en Playa Armonía, mientras que Iván González hizo lo propio en Playa Caos. Ambos consiguieron la inmunidad en una semana decisiva, marcada además por la tormenta emocional que atravesó Adara tras la expulsión de su madre.

Las nominaciones volvieron a encender la palapa: Sonia Monroy y Miri Pérez-Cabrero en Playa Armonía, y Jessica Bueno y Carlos Alba en Playa Caos se suman a la lista de posibles expulsados. Con las tensiones cada vez más visibles y la convivencia más complicada, la aventura de 'Supervivientes All Stars' continúa sin bajar la intensidad.