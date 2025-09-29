'¡Vaya fama!' tira de 'La isla de las tentaciones' y ficha a este polémico participante como reportero

A punto de cumplirse un mes desde su estreno, '¡Vaya fama!' continúa sin consolidarse en la sobremesa de Telecinco. El nuevo programa, que llegó tras la cancelación de 'Socialité', no ha logrado mejorar los resultados de la cadena en esta franja. Este domingo marcó un 6,3% de cuota de pantalla, quedando por detrás de 'D Corazón' en TVE, que anotó un 10,6%.

Es por ello que Mediaset y Cuarzo han decidido reforzar el equipo con un fichaje sorpresa: José Carlos Montoya. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se había apartado de la televisión durante dos meses por motivos de salud mental, reapareció este domingo en el plató confirmando así su regreso definitivo como nuevo reportero del programa.

“Me hace mucha ilusión estar aquí porque la palabra ‘reportero’ es ‘pueblo’ y me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme. Estoy muy ilusionado, vamos a ir a ciudades a ver los chismes y que los chismes me los cuentes tú”, declaró Montoya en su debut, mostrando entusiasmo ante este nuevo reto.

Además, quiso agradecer la oportunidad con un mensaje optimista: “El mensaje del brillo al final tiene que ver con que vaya uno donde es feliz, y yo creo que '¡Vaya fama!' tiene todos los ingredientes. Agradecido con la oportunidad”. Su fichaje consolida su vínculo con Cuarzo Producciones, la productora detrás de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.