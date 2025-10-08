Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grandes recuerdos

Dos exparticipantes de 'First Dates' celebran su quinto aniversario revelando los secretos mejor guardados del programa: "Lo siento, te he roto el mito"

Óscar y Ana, una pareja granadina que se conoció en el ‘dating show’, cuentan en redes qué ocurre realmente detrás de las cámaras

Óscar y Ana, pareja de 'First dates'

Óscar y Ana, pareja de 'First dates' / Cuatro

Carlos Merenciano

Madrid

El amor les unió en televisión y, cinco años después, siguen juntos… pero también con ganas de desmitificar el programa que cambió sus vidas. Óscar y Ana, una pareja granadina que se conoció en 'First Dates', ha querido celebrar su aniversario compartiendo con sus seguidores algunos de los secretos mejor guardados del formato de Cuatro, presentado por Carlos Sobera.

“Somos una pareja salida de 'First Dates' y os vamos a contar tres curiosidades del programa que seguro que no conocíais”, explican en un vídeo publicado en su perfil conjunto de Instagram, ‘Granadinos por Lanzarote’. La primera revelación no deja indiferente: “El restaurante no es real, es un plató de televisión, no hay techos. Lo siento, te he roto el mito”, confiesa Óscar.

La segunda sorpresa llega con la comida. Ana explica que “los platos siempre están fríos porque son de catering”, aunque los participantes pueden elegir entre varias opciones. Su pareja añade que “nadie paga realmente la cuenta: el dinero te lo da antes la productora, así que cuando alguien dice ‘yo invito’, en realidad no está invitando a nadie”.

Otra de las curiosidades es que las citas no se graban por la noche, sino en distintos turnos —mañana, mediodía y tarde—. “Nosotros tuvimos nuestra cita a las once de la mañana y nos hicieron decir ‘buenas noches’. Incluso me hicieron apagar el reloj para que no se viera la hora real”, comenta Óscar.

También detallan cómo se organiza la grabación: primero, la supuesta cena; después, las entrevistas individuales; y, finalmente, la decisión conjunta donde ambos deben decir si quieren o no una segunda cita. Ana explica que si los dos responden que sí, “en realidad no sales del set, te quedas pegado a una pared. Si uno dice que no, cada uno se va por un lado distinto”.

Cinco años después de conocerse en 'First Dates', Óscar y Ana siguen juntos, felices y con la mejor de las sonrisas: la que nació bajo los focos de un falso restaurante donde, contra todo pronóstico, sí surgió el amor real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Un hombre bueno al servicio de su tierra
  3. El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  4. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  5. La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
  6. La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
  7. Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto
  8. Guardiola plantea que la nueva Facultad de Medicina de la UEx lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

Pedro Sánchez asegura que Extremadura "está ya en el radar turístico" y Guardiola afea la "desventaja competitiva" por la deuda histórica en infraestructuras

Pedro Sánchez asegura que Extremadura "está ya en el radar turístico" y Guardiola afea la "desventaja competitiva" por la deuda histórica en infraestructuras

Un mítico participante de 'La isla de las tentaciones' reaparece en el casting de la nueva edición, pero ahora como tentador

Un mítico participante de 'La isla de las tentaciones' reaparece en el casting de la nueva edición, pero ahora como tentador

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Feafes reclama un pacto por la salud mental en Extremadura: "Es una necesidad urgente"

Feafes reclama un pacto por la salud mental en Extremadura: "Es una necesidad urgente"

Barkibu se certifica como Empresa B Corp, consolidando su modelo empresarial con la sostenibilidad y el impacto social positivo

Barkibu se certifica como Empresa B Corp, consolidando su modelo empresarial con la sostenibilidad y el impacto social positivo

Así ha sido la visita de Pedro Sánchez y Óscar Puente a las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

Así ha sido la visita de Pedro Sánchez y Óscar Puente a las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

El CGPJ rechaza anular el acuerdo que inhabilitó a Baltasar Garzón como juez

El CGPJ rechaza anular el acuerdo que inhabilitó a Baltasar Garzón como juez
Tracking Pixel Contents