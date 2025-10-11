Lydia Lozano se vino abajo en 'De viernes' explicando el estado de salud de su marido

La semana pasada Lydia Lozano recibió una dura noticia debido a la complicaciones en la salud de su marido Charly, que ha tenido que operarse de urgencia. Anoche, la periodista entró en directo en 'De viernes' para argumentar su ausencia del plató de Telecinco.

Los presentadores Santi Acosta y Bea Archidona conectaron con Lozano al comienzo de la noche: "Con las ganas que tenías de estar aquí y entrevistar a Carlo [Costanzia]...", comentaba el presentador.

"No estoy porque después de varios meses en los que hemos tenido una serie de complicaciones en la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia", dijo la colaboradora que nada más terminar de comentar sus primeras palabras rompió a llorar.

"Lo has pasado mal, ha pasado una semana complicada y has querido estar con él esta noche", apuntó Santi Acosta. "Claro. Sigue en el hospital, pero se va a poner bien", afirmó convencida la presentadora.

"Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo [de recuperación] y ha tenido muchos problemas con la espalda. Menos mal que llegamos a tiempo, menos mal. Han sido unos meses muy duros", explicó Lozano.

"Me ha llamado Santi todos los días para saber, y me ha llamado mucho la atención. Ya puedes estar entre mis favoritos", quiso reconocer la colaboradora, que siguió con un tono irónico: "Tengo que decir que, desde esta semana, para mí eres un gran presentador", añadió Lozano. "Yo quería que siguiera el mito de que nos odiamos", concluyó el presentador.