Gala 6
'OT 2025' celebró su 24 aniversario con el recuerdo de Chenoa a Álex Casademunt y un nuevo expulsado
El programa también vivió su expulsión menos igualada con una contundente victoria
Kevin Rodríguez
'OT 2025' celebró anoche en su gala 6 el 24 aniversario del concurso con una Chenoa muy emocionada: "Estoy superorgullosa de haber estado en la primera de todas y quería mandar un beso fuerte a todos mis compañeros, en especial a la familia de Álex Casademunt".
Tras el breve mensaje, el talent show inició su gala con todos sus concursantes cantando 'Make your own kind of music', de Paloma Faith. Seguidamente, los dos nominados hicieron su interpretación: Lucía Casani optó por cantar 'Tu falta de querer' mientras que Max se decantó por 'You Will be found'.
Una vez terminado el turno de los nominados, el resto de compañeros hicieron sus actuaciones y esperaron al veredicto de la audiencia, que fue bastante claro. El 69,5% de los espectadores decidieron salvar a Lucía, por lo que Max se convertía en el nuevo expulsado.
Por su parte, Tinho consiguió ser el favorito del público y pudo cruzar la pasarela. A él se unieron luego Guille Toledano, Lucía, Crespo, Claudia, Cristina y Téyou, todos salvados por el jurado.
Por lo tanto, María Cruz, Olivia, Laura y Guillo quedaron en peligro. Al último lo salvaron los profesores y los compañeros eligieron a la primera para que pudiese cruzar la pasarela, dejando a Olivia y Laura en la palestra. Una de ellas abandonará la academia la próxima semana.
