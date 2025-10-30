'La revuelta'
David Broncano felicitó a El Gran Wyoming por el Ondas y a 'El Hormiguero' por sus 3.000 programas: "Es un mérito increíble"
Además el programa se acordó de la DANA y homenajeó a las víctimas un año después
Kevin Rodríguez
'La revuelta' recibió anoche a Manolo García para que presentará su nuevo álbum musical, pero antes de que entrara el cantante, David Broncano tuvo oportunidad de dirigirse a la competencia, concretamente a 'El intermedio' y 'El Hormiguero' para felicitarles y también para rendir homenaje a las víctimas de la DANA.
El programa se hizo eco del Premio Ondas que recibió 'El intermedio' y el presentador jugó con eso mostrándose contrariado: "¿Le han dado el Premio Ondas a Wyoming? ¿Y a nosotros?", preguntaba el andaluz. "Nos dieron uno, acuérdate", mencionaba Ricardo Castella. "Es que hay más programas que este, David", añadía el colaborador.
En ese momento, Broncano aprovechó para felicitar a la competencia por partida doble: "A 'El intermedio' por el Ondas y a 'El Hormiguero' que ha hecho 3.000 programas, que es un mérito increíble. Enhorabuena", afirmaba el presentador mientras el público aplaudía.
Después, el programa también se acordó de las víctimas que se llevó la DANA el pasado año en la Comunitat Valenciana: "Tocamos el bombo cada día...solamente decir que nos acordamos, que lo dijimos el año pasado que tenemos esto aquí siempre (el bombo con el lema 'fuerza Valencia') y nos acordaremos y tendremos a la gente de Valencia ahí. Simplemente esperamos para la gente que está viendo el programa hoy desde Valencia que esperamos que las ayudas que faltan para la reconstrucción lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que sucedió", explicó el presentador mientras mostraba la bandera de la Comunidad Autónoma.
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
- El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
- Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
- La Junta aprueba destinar 28 millones de euros en ayudas para el sector agrícola extremeño
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- La ruta que une dos territorios Unesco de Cáceres
- El PSOE de Cáceres hace un homenaje en vida: reconoce la labor del militante y premia a Severo Prieto Merchán, socialista de raza