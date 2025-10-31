Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victoria épica

Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno

El bombero se impone en una final marcada por la emoción, el suspense y los giros de última hora.

Rubén Torres gana 'Supervivientes All Stars 2025'

Rubén Torres gana 'Supervivientes All Stars 2025' / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Rubén Torres se ha convertido en el ganador de ‘Supervivientes All Stars 2025’, una edición que ha llevado al límite a sus participantes y que se ha cerrado con una final tan emocionante como impredecible. El bombero barcelonés se impuso a Jessica Bueno en un duelo ajustadísimo que mantuvo en vilo al público hasta el último instante. Con los votos de los espectadores a través de la app de Mediaset InfinityJorge Javier Vázquez proclamaba su nombre ante una palapa llena de lágrimas, abrazos y tensión contenida.

La velada comenzó con la expulsión de Tony Spina, que se despedía en cuarto lugar con palabras de orgullo: “Estoy muy contento, esto me ha cambiado la vida”. A partir de ahí, la batalla se endureció. En los juegos decisivos, Torres volvió a demostrar su fortaleza física al vencer a Miri Pérez-Cabrero, asegurando su pase directo al duelo final. Miri, tercera clasificada, se despidió entre lágrimas y gratitud: “Me siento ganadora, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí”.

El enfrentamiento final entre Jessica y Rubén estuvo marcado por la igualdad absoluta. La audiencia vivió un auténtico ‘sorpasso’ en directo, con empates técnicos y una votación que oscilaba constantemente. Finalmente, Rubén Torres se alzó con la victoria, llevándose el cheque de 50.000 euros y el reconocimiento de sus compañeros, que aplaudieron su entrega durante toda la aventura.

Entre lágrimas y abrazos, el bombero celebró su triunfo con su pareja Laura. Mientras Laura Madrueño levantaba su brazo en la palapa, Jorge Javier Vázquez no podía ocultar su emoción: la edición más extrema de todas llegaba a su fin con una despedida vibrante que puso el broche de oro a un año histórico para el formato.

El aula de literatura de Plasencia se amplía a cinco autores, entre ellos, el extremeño Fermín Solís

Lydia Lozano regresa a '¡De Viernes!' tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

Detenidos tres hombres por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa de tratamiento de residuos de Cáceres

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

Rubén Torres gana 'Supervivientes All Stars' tras un reñido duelo con Jessica Bueno

El euríbor encadena su tercera subida consecutiva y encarece por primera vez en dos años las hipotecas variables

Estudiar a los 65 en Cáceres: cuando el conocimiento se convierte en una forma de juventud

