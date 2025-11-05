Invitada de lujo
Broncano se lleva el gato al agua: Rosalía pone fecha a su visita a ‘La revuelta’
La artista catalana acudirá el lunes 10 de noviembre al programa de La 1 para presentar su nuevo disco ‘Lux’, tres días después de su lanzamiento mundial
Carlos Merenciano
La televisión pública se prepara para uno de los encuentros más esperados del año. Rosalía será la gran invitada de David Broncano el próximo lunes 10 de noviembre en 'La revuelta', apenas tres días después del lanzamiento de su nuevo álbum, "Lux". La noticia, adelantada por Informalia, confirma lo que muchos espectadores llevaban meses esperando: la cantante española más internacional debutará en el formato que lidera las noches de La 1.
La entrevista de Rosalía en el programa supone un importante triunfo para Broncano, que ha logrado lo que no consiguió durante su etapa en 'La Resistencia'. En varias ocasiones, el presentador había manifestado su deseo de charlar con la artista, e incluso bromeó con que su “objetivo antes de final de trimestre” era tener en plató a “Rosalía, Rufián y algún ex de OT”. Los dos últimos ya pasaron por el espacio; la visita de la autora de "Motomami" completará la lista.
"Lux", el cuarto trabajo de estudio de la cantante, ha generado enorme expectación tras el éxito de "Motomami". Su primera canción, "Berghain", cuenta con la colaboración de Björk e Yves Tumor, mientras que "Reliquia", el segundo tema conocido, se filtró accidentalmente esta semana en las plataformas digitales.
El encuentro llega poco después de la mediática aparición de Rosalía en la Plaza de Callao, donde miles de fans colapsaron el centro de Madrid para verla en directo. La concentración, sin aviso previo, provocó una llamada de atención del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que calificó el suceso de “riesgo para la seguridad ciudadana”.
La visita de Rosalía a 'La revuelta' promete ser un evento televisivo de impacto. Con esta entrevista, La 1 refuerza la competencia directa con 'El hormiguero', el espacio de Pablo Motos, donde la cantante ya fue tres veces invitada. En esta ocasión, Broncano se anota el tanto y convierte su programa en la parada obligada del fenómeno musical del año.
