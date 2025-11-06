Polémica real
Aurelio Manzano, de los pocos periodistas que sale en defensa de Juan Carlos I tras la publicación de sus memorias: “Ha dicho la verdad, o al menos como él la ha vivido”
El periodista acude a ‘Todo es mentira’ para justificar las palabras del Rey Emérito y asegura que su libro no es “un ajuste de cuentas”, sino una forma de contar su versión.
Carlos Merenciano
Aurelio Manzano ha salido en defensa del Rey Emérito Juan Carlos I tras la publicación de sus memorias, un libro que ha generado una fuerte controversia por las revelaciones sobre su familia y su relación con Felipe VI. Durante su intervención en 'Todo es mentira', el periodista aseguró que el monarca “ha dicho la verdad, o al menos como él la ha vivido”.
Manzano explicó que el Emérito “no miente”, sino que “ha dejado de decir cosas”, y defendió la honestidad del relato sobre su vida familiar. “Por ejemplo, cuando dice que no tiene relación con sus nietas, con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, eso es una realidad. Él lo expresa tal cual lo siente”, comentó.
El colaborador también abordó la parte del libro en la que el Emérito reflexiona sobre su distanciamiento con Felipe VI, especialmente después de que el actual monarca le retirara la asignación y renunciara a su herencia. “Él cuenta la verdad de cómo se sintió cuando lo apartan de todo. Hay que diferenciar su papel de padre y de Rey. Y como Rey, él mismo reconoce que su hijo está muy bien preparado”, apuntó.
Sobre las declaraciones en las que Juan Carlos I alude a su falta de apoyo institucional, Manzano aclaró que no se refiere a una pensión literal: “Él habla de forma metafórica, se pregunta cómo es posible que no tenga el respaldo de la Casa Real ni la asignación que le quitó su hijo. Y cómo es posible que en el acto por los 50 años de su investidura no esté invitado”.
Por último, el tertuliano quiso matizar el tono del libro: “No es un ajuste de cuentas ni un libro de chismes. Es simplemente su versión de la historia, lo que sintió como padre, como Rey y como hombre”. En relación con los pasajes dedicados a la Reina Letizia, Manzano reconoció que “ahí hay otro debate”, pero insistió en que “el Emérito quería contar su verdad en vida, no cuando ya no pudiera hacerlo”.
