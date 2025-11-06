La influencer brasileña Bárbara Jankaviski, conocida como la 'Barbie humana', encontrada muerta en un hotel de São Paulo en circunstancias "sospechosas"
La creadora digital, de 31 años, fue hallada sin vida y la policía investiga su muerte tras confirmar lesiones visibles en su cuerpo
Carlos Merenciano
La influencer Bárbara Jankaviski, más conocida como la 'Barbie humana', ha sido encontrada muerta en un hotel de São Paulo (Brasil) el pasado domingo 2 de noviembre, en circunstancias que las autoridades califican de “sospechosas”. Tenía 31 años y contaba con más de 340.000 seguidores en TikTok y 55.000 en Instagram, donde era popular por mostrar su proceso de transformación física inspirado en la famosa muñeca de Mattel.
Jankaviski se había sometido a más de 25 cirugías estéticas y tratamientos con un coste total cercano a los 50.000 euros para lograr su aspecto característico. Su naturalidad al hablar de estos procedimientos y su estética extremada le habían convertido en un fenómeno viral en Brasil, donde era conocida por su sinceridad y sentido del humor.
Según ha informado CNN Brasil, la joven habría pasado la noche en el hotel acompañada de un hombre de 51 años identificado como Renato Campos Pinto de Vitto, quien declaró que ambos consumieron sustancias ilícitas antes de que la influencer perdiera el conocimiento. El testigo asegura que intentó reanimarla durante varios minutos antes de llamar a los servicios de emergencia, pero cuando estos llegaron ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
La Policía Militar de São Paulo mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos. El cuerpo de la joven fue hallado en ropa interior, con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda, según las primeras informaciones. Aunque un amigo cercano sostiene que la herida ocular se debía a una caída anterior, los agentes no descartan ninguna hipótesis hasta recibir los resultados de la autopsia y las pruebas toxicológicas.
El fallecimiento de Bárbara Jankaviski ha conmocionado a sus seguidores, que han llenado las redes de mensajes de despedida. Muchos la recuerdan por su autenticidad y por la energía con la que defendía su forma de vida: una mujer que convirtió su obsesión por parecerse a Barbie en su identidad pública.
