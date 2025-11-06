Miriam Nogueras responde en 'Espejo Público' a la pregunta que todos se hacen: ¿Apoyará Junts una moción de censura?

Esta mañana Junts materializaba su bloqueo al Gobierno, vetando todas las leyes del PSOE y Sumar en el Congreso mediante enmiendas a la totalidad. Después, la portavoz de los independentistas, Miriam Nogueras, concedía una entrevista en 'Espejo Público' para dar las claves de este anuncio.

"Que como mínimo se comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos de qué va a pasar ahora, cómo se va a gobernar, si hay intención de seguir gobernando o no", decía la portavoz catalana. "Este Gobierno y muchos partidos viven en una realidad paralela", afirmaba contundente la parlamentaria.

Además, Nogueras reprocha al Ejecutivo no haber aprobado leyes beneficiosas para Catalunya, obviando por completo la Ley de Amnistía y ha afirmado que el Gobierno se dedica a "titulares y gesticular", pero "luego estos acuerdos no se cumplen". "¿Dónde va el dinero de los catalanes", se pregunta.

Por último, Nogueras responde a la pregunta que todos se hacen en este instante. Susanna Griso ha querido saber si Junts apoyará una moción de censura presentada por el PP de Feijóo: "Si el PSOE suspende asignaturas, el PP repite curso", ha zanjado por el momento.