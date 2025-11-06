Telecinco desvela el primer avance de la demoledora entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!': "No perdono que mi madre no haya sabido estar a la altura como abuela"

Kiko Rivera vuelve a Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja protagoniza este viernes, 7 de noviembre, su entrevista más esperada en '¡De Viernes!', el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La cadena ha anunciado que el encuentro, grabado durante más de diez horas y con más de 200 preguntas, mostrará al DJ “sin filtros”, dispuesto a hablar de todos los frentes que han marcado su vida personal durante los últimos años.

En el nuevo avance emitido por Mediaset, Kiko se muestra especialmente duro con su madre. “La persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre”, reconoce, antes de añadir que “no perdono que no haya sabido estar a la altura como abuela”. Rivera también se sincera sobre su separación de Irene Rosales, asegurando que “mi matrimonio se ha ido desgastando hasta el punto de que parecíamos compañeros de piso” y que “no me siento orgulloso de haberle sido infiel, pero Irene me ha perdonado”.

Durante la entrevista, el artista aborda su relación actual con Irene, su convivencia con la exposición mediática y la entrada en escena de la nueva pareja de su exmujer, Guillermo. Además, confiesa si hay una nueva persona en su vida y se detiene en su distanciamiento con Isabel Pantoja y en la influencia que su tío Agustín ha tenido en las decisiones de la cantante.

Rivera también reflexiona sobre su nula comunicación con su hermana Isa Pantoja —“cuando nació su hijo no tuve el valor de levantar el teléfono”— y sobre los meses más complicados de su prima Anabel, tras el ingreso hospitalario de su hija. El DJ, que durante años fue uno de los rostros más mediáticos de Telecinco, regresa ahora al grupo con una entrevista que promete remover heridas familiares y poner voz a una de las historias más turbulentas del clan Pantoja.