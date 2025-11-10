Alba Sánchez regresa a 'Aruser@s' un año después de su salida: "Es como volver a casa"

'Aruser@s', el magacín matinal de Alfonso Arús en La Sexta, recupera este lunes 10 de noviembre a una de sus excolaboradoras: Alba Sánchez. La periodista catalana regresa al programa un año después de su abrupta salida del espacio, que se mantiene como líder de las mañanas televisivas.

"En 'Aruser@s dejé amigos, compañeros, así que es como volver a casa", reconoce Sánchez a EL PERIÓDICO. "Aunque retome un trabajo en el que ya he estado, va a ser un capítulo diferente porque ni yo soy la misma, ni tampoco el programa, que también ha evolucionado. Así que lo encaro con muchas ganas", añade la periodista, que durante este último año se ha encargado de la información política del magacín de Cuatro 'En boca de todos'.

Sánchez se incorporó en octubre de 2024 al programa de Nacho Abadcuando Mediaset decidió ampliar una hora y media la duración del espacio, hasta entonces más centrado en los sucesos. Una estrategia que le ha reportado buenos resultados al programa, que ha aumentado considerablemente su audiencia durante el último año.

Del escándalo Errejón al 'caso Koldo'

En 'En boca de todos', la periodista ha cubierto temas como el escándalo Errejón, el 'caso Koldo', los devaneos judiciales de Begoña Gómez y David Sánchez y las responsabilidades por la dana de València, entre muchos otros.

"Ha sido un año superintenso y me voy del programa muy contenta. Me han tratado fenomenal", recalca la periodista, que en su regreso a 'Aruser@s' colaborará en la primera parte del programa, de siete a nueve de la mañana, donde comentan noticias del día y temas curiosos con muchas gotas de humor, pero también en las sillas de la tertulia posteriores, de nueve a once, menos ligadas a la actualidad.

También está previsto que se encargue de alguna sección. "Poder estar sentada al lado de Alfonso en el plató, trabajando mano a mano, es un reto que te hace aprender mucho. Es un animal televisivo", explica Sánchez.

"Animal televisivo"

"Cuando me vine a trabajar a Madrid todo el mundo me decía que era una tía muy rápida trabajando. Era algo que ya formaba parte de mí, pero que con Alfonso Arús lo multipliqué por 10.000", señala la periodista, que con su regreso a 'Aruser@s' puede volver a su ciudad natal, Barcelona, donde ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional.

En julio de 2024, fue la propia Sánchez la que anunció en sus redes que no regresaría a 'Aruser@s', donde llevaba colaborando cinco años. En declaraciones a EL PERIÓDICO confesó que no se esperaba su salida. "Fue una sorpresa. Recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos pero, sobre todo, cinco años en los que me he dejado la piel. Me entristece tener que irme de esta manera, pero estoy orgullosa de cómo he crecido. Afronto el futuro con fuerza e ilusión", comentó entonces la periodista, que anteriormente había ejercido como reportera en La Sexta, Antena 3 Noticias, Euronews y RTV Andorra.