Telecinco
'La isla de las tentaciones' llevó al límite a las chicas con su primera hoguera: "Yo esto no lo aguanto"
Almudena no puede más después de escuchar a su novio hablar de la dependencia emocional que tiene ella
Kevin Rodríguez
Después de abroncar y expulsar a una pareja por saltarse las normas, 'La isla de las tentaciones' celebró anoche la primera hoguera de las chicas. El programa las sentaba a ellas delante de la tablet para que pudieran ver cómo habían sido las primeras horas de convivencia en Villa Montaña y la que acabó más afectada fue Almudena.
La joven llegaba temerosa de que su novio pudiera saltarse límites: "Lo peor que podría ver es mucho guarreo, algo que él sepa que me puede hacer daño". Sin embargo, las primeras imágenes cambiaron la cara de Almudena: "Sinceramente, me duele, no te digo que no, siento que se está pasando un poco, pero ahora mismo sin más. Confío en él, pongo la mano en el fuego".
"Te veo tranquila, es la primera vez que te veo tan segura", apuntaba Sandra Barneda antes de mostrar imágenes que no iban a gustar tanto a la concursante: "No sé si voy a poder aguantar esto, ¿qué hago yo aquí?".
Las imágenes alteraron a Almudena, que llegó a replantearse su continuidad en el programa: "Siento que está jugando mucho, ¿cómo le puede nacer hacer eso si está tan enamorado de mí? Sandra, me encuentro muy mal, él sabe que a mí estas cosas no me gustan".
Pero lo que más inquietó a la joven fue cuando su novio afirmó que le agobiaba la dependencia emocional que tenía su chica, algo que ella admitía durante la hoguera: "Yo todo lo quiero hacer con él, me lo ha dicho. Me quiero ir, todo eso yo no lo aguanto, que lo diga desde fuera suena diferente, como más grave, no sabía que le agobiaba tanto, me está rompiendo el alma. No quiero perderle, Sandra porque sé que lo puedo solucionar y él lo sabe, voy a dar todo lo que esté en mi mano para quitarme esa dependencia", concluía.
