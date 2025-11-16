La 1 de TVE toma esta determinante decisión que afecta directamente a Broncano y Marc Giró
La cadena suprime 'Late Xou' esta semana por la emisión del partido de la selección española
Redacción Yotele
Madrid
La 1 ha decidido modificar su parrilla para el próximo martes 18 de noviembre. La cadena pública ofrecerá el partido de la selección española entre España y Turquía, previo al Mundial de 2026 a las 20:35 horas.
La emisión del partido, que acabará en torno a las 22:30 horas, provocará el retraso de 'La revuelta', que empezará casi una hora más tarde. El show de Broncano durará unos 90 minutos, por lo que acabará a las 00:00 horas.
De esta manera, La 1 ha decidido prescindir de la emisión de 'Late Xou' esta semana. En su lugar, a partir de las 00:00 emitirá dos reposiciones de 'La revuelta'.
Por lo tanto, la programación para este martes de TVE, queda de la siguiente manera:
- 20:35 Fútbol: España - Turquía
- 22:40 La revuelta
- 00:00 La revuelta (reposición)
- 01:20 La revuelta (reposición)
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula
- Cáceres retoma la obra en Puente de San Francisco tras cuatro semanas y aflora el puente del siglo XVI
- Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
- Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo