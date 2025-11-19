Telecinco
Mediaset expulsa a Alessandro Lequio tras más de dos décadas por las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell'Atte
La dirección de Telecinco toma la decisión de prescindir del veterano colaborador, que llegó a admitir en Tómbola comportamientos agresivos con algunas parejas.
Redacción Yotele
La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarlo y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del’ Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente.
Hace mas de una década que la modelo hizo pública su terrible experiencia con el conde y en los últimos años fue aportando nuevos datos y detalles incuestionables en diferentes declaraciones y entrevistas. Sin embargo, ha sido la última concedida a El País hace apenas un mes la que caló y generó un intenso debate social, llegando hasta las altas esferas de la cadena, que finalmente ha decidido dejar de contar con el italiano. La noticia de este despido, adelantada por el diario de Prisa en la tarde de este miércoles 19 de noviembre, se llevaba fraguando varias semanas, como conoció YOTELE a principios de este mes de noviembre, aunque no se había podido verificar hasta ahora.
Segun los datos recogidos, los abogados de Antonia Dell'Atte comenzaron a gestionar la situación con la dirección de Mediaset en diferentes encuentros que han terminado con el despido de Alessandro Lecquio.
