Tremenda polémica en 'Fiesta' con Lucas, de Andy y Lucas, en directo tras insultar a un colaborador y lanzar graves faltas de respeto: "¡Te voy a demandar!"

La gestión de Lucas González del final de Andy y Lucas está siendo controvertida y cuanto menos cuestionable. Poco después del final del grupo, Andy Morales comenzó su carrera en solitario y confirmó las graves desavenencias con su compañero, que no ha dejado de hacer declaraciones cargadas de desprecio hacia su otra mitad profesional hasta hace poco más de un mes.

En conversaciones con periodistas a lo largo de los últimos meses, Lucas no ha parado de equivocarse, con comentarios excéntricos y en muchas ocasiones fuera de lugar. Pero esta semana ha cruzado todas las lineas rojas al enviar a Saúl Ortiz, colaborador y subdirector de 'Fiesta' un audio bochornoso cargado de barbaridades y faltas de respeto, según ha comentado en el magacín de Telecinco presentado por Emma García. "Deberías entrar esta tarde para pedir perdón", decía la presentadora.

Las caras de los demás tertulianos al ir escuchando el audio, que no se ha hecho público, eran un auténtico poema. Algunos como Iván Reboso y Amor Romeira han estallado por lo que consideran son ataques homófobos. Tan desagradables y desafortunados han sido los comentarios, que el artista decidió entrar en directo al programa para responder y matizar sus palabras.

"La verdad es que me pasé en esa frase en el audio que le mandé a Saúl", comenzó reconociendo. Sin embargo, segundos después tiró por tierra sus palabras. "Pero reconoce que tú me buscas cuando me llamas. Y las cosas que me dices no se las cuentas a tus compañeros. Tú me dices de todo, me has llamado ladrón y que no tengo vergüenza".

Ante estas palabras, el periodista reaccionó contundente: "Eso lo vas a tener que demostrar. Yo solo te denunciado una vez en mi vida, pero lo que acabas de decir es una barbaridad y te voy a poner una demanda". Tras este momento de tensión, colgó la comunicación telefónica y Emma García le invitó a salir del set central del espacio para calmar la tensión.

Tras unos minutos, el programa retomó el tema y Lucas volvió a entrar por teléfono para, esta vez sí, intentar arreglar las cosas: "Con la mano en el corazón, le pido a Saúl perdón por el audio que le mandé. Me salió una vena callejera que no es excusa, pero estoy sometido a mucha presión. Esas palabras no representan mi forma de ser, son muy desafortunadas. Quiero tender un puente y espero que aceptes mis disculpas". "Por supuesto que las acepto", respondió Ortiz.

Lucas González anunció que Andy y Lucas se tomaría un descanso por sus problemas de salud, pero pronto se desvelaría la mala relación con su compañero, con el que en alguna ocasión ha protagonizado episodios violentos en la intimidad. Andy era un asalariado de su empresa tras salir de la discográfica Sony y le tenía relegado en todas las apariciones del grupo y prácticamente sometido a todas sus decisiones y caprichos profesionales. Fue celebrarse el último concierto de Andy y Lucas, y el primero lanzar su carrera en solitario.