Tras el caso Noós
Iñaki Urdangarin vuelve a la televisión y concede su entrevista más esperada: todos los detalles
El que fuera cuñado de Felipe VI ofrecerá su testimonio a Jordi Basté en su programa de La 2 Cat
Kevin Rodríguez
Iñaki Urdangarin vuelve a la televisión y ha elegido dónde y cómo ofrecer su entrevista más esperada tras el caso Noós y su divorcio de la infanta Elena. Tras cumplir su condena en la cárcel de Brieva ahora vive entre Vitoria y Barcelona con Ainhoa Armentia, su nueva pareja.
El ex duque ha visitado estos días el nuevo programa de Jordi Basté en La 2 Cat, 'Pla Seqüència' para dar una entrevista que ya ha sido grabada y que la cadena está promocionando. "¿Cuánto tiempo hace que no das una entrevista?", le pregunta el presentador en la promo. "Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki personal', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi", responde él. "¿La primera?", intenta asegurarse Basté. "Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien", bromea el excuñado de Felipe VI.
El programa es una de las novedades del nuevo canal La 2 Cat y se caracteriza por realizar entrevistas "sin filtros ni montajes" en plano secuencia en movimiento y con una duración de 55 minutos. En la charla, Urdangarin hablará sobre su paso por la cárcel, su relación con la infanta Elena y con su actual pareja y otros temas de interés público, aunque todavía no se ha desvelado el día que se emitirá en abierto.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo