Manu aprovecha el fallo de Rosa y consigue lo imposible en El Rosco millonario de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' sigue haciendo historia en Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal alcanzó en octubre el mayor bote jamás puesto en juego en el programa, superando así el récord que marcó Rafa Castaño en 2023, cuando se llevó el premio más alto hasta la fecha. La cifra continúa acumulándose día tras día y alcanza ya los 2.428.000 euros.

El protagonista de este momento histórico es Manuel Pascual, un joven de 28 años que se ha ganado el cariño del público con su temple y su constancia. El concursante, que estudió Psicología, se ha convertido además en el participante más longevo en la historia del formato, superando los 360 programas, una marca que hasta ahora ostentaba Orestes Barbero.

El récord llega en medio de un duelo de altura entre Manu y Rosa, una coruñesa de 31 años que también ha hecho historia al convertirse en la mujer que más tiempo ha permanecido en el concurso. Pese a la rivalidad, ambos han mostrado una gran complicidad durante las grabaciones.

Manu y Rosa, concursantes de 'Pasapalabra' / Antena 3

Aprovecha el fallo

En el programa de este martes Manu y Rosa han vuelto a enfrentarse en un Rosco muy igualado. En esta ocasión, ambos han optado por tantearse el uno al otro sin precipitarse. Sin embargo, Manu ha sido el primero en fallar otorgándole una gran ventaja a su rival, que iba por delante y sin errores.

Rosa, que parecía tenerlo todo encaminado, ha decidido arriesgar en una pregunta y ha fallado. Este fallo lo ha aprovechado Manu, que sobre la campana, ha conseguido empatar a Rosa. El duelo ha terminado en tablas y ambos concursantes han conseguido evitar la Silla Azul.

Los mayores botes

Hasta ahora, los mayores botes del concurso habían sido los de Rafa Castaño (2.272.000 euros, 2023), Eduardo Benito (2.219.000 euros, 2006) y David Leo (1.866.000 euros, 2016). Con más de 2,2 millones de euros en juego, 'Pasapalabra' entra de nuevo en el club de los hitos televisivos, demostrando que, más de dos décadas después de su estreno, sigue siendo uno de los formatos más potentes y emocionantes de la televisión española.