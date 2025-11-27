Wyoming y Gemma Nierga brIllan en los Ondas con los discursos más aplaudidos: "Un periodista deja de serlo cuando miente"
El presentador de 'El Intermedio' cargó contra los falsos periodistas, mientras la catalana hizo un discurso a favor de la inmigración
Kevin Rodríguez
Los Premios Ondas celebraron el miércoles su certamen en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allí, dos de los premiados, Wyoming y Gemma Nierga, fueron los más aplaudidos por sus discursos posteriores a la recogida del galardón.
El presentador de 'El Intermedio' centró su discurso en la verdad, cargando con los falsos periodistas y la reciente condena al Fiscal General del Estado: "Quiero acordarme de los profesionales de la información que están siendo señalados desde enmascarar mentiras. Y para remate de lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica".
"Un periodista deja de serlo cuando miente, ese no es el cometido. Un periodista es garante de la verdad y como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz", reclamó el rostro de laSexta, que además pidió "luchar contra los enemigos de la libertad que estuvieron, están y estarán ahí. Y solo les cabe una duda que nos la exponen con la chulería de los señoritos de los santos inocentes: si entrarán con lanzallamas o con motosierras".
La otra ovación se la llevó Nierga, la presentadora de La 2 Cat al centrar el final de su discurso en la inmigración: "Acabo con un deseo. Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Toñi, Mónica, Isaías, Alejandra... Yo tengo un sueño: que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed... Porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merece", proclamó.
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: 'Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Un barrio de Cáceres con vida, pero sin brillo: 'En 39 años no ha habido iluminación navideña en Moctezuma
- Un detenido a tres policías de Plasencia: 'Voy a rajaros cuando os vea por la calle