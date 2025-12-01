Cuentas claras
Marta Peñate y Borja González revelan sus desorbitados sueldos: así es el dinero que manejan los ganadores de ‘Supervivientes’ en sus redes sociales
Los dos exconcursantes detallan en redes cuánto tienen ahorrado y cuánto ingresan al mes por su actividad como influencers.
Carlos Merenciano
Marta Peñate y Borja González han aprovechado una acción promocional conjunta en sus redes sociales para responder a preguntas económicas poco habituales entre rostros televisivos. En un formato similar al que populariza David Broncano en ‘La Revuelta’, ambos se animaron a compartir datos concretos sobre su patrimonio y sus ingresos tras su paso por ‘Supervivientes’.
La ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ aseguró que, fruto de su trabajo en televisión y de su disciplina con el ahorro, mantiene “entre 400.000 y 600.000 euros” en su cuenta bancaria. Más allá del premio de 50.000 euros del concurso, Peñate recordó que su actividad como colaboradora en distintos espacios de Telecinco le ha permitido consolidar ese colchón económico. Su siguiente objetivo, explicó, es invertir de forma prudente para comprarse una vivienda y asentarse junto a Tony Spina, con quien reside actualmente en un piso en las afueras de Madrid.
Borja González, ganador de la edición de 2025, señaló que sus ahorros se sitúan “entre 200.000 y 300.000 euros”, una cifra directamente vinculada al premio de 200.000 euros que ha cobrado recientemente. El valenciano recordó que, antes de dedicarse por completo a las redes, trabajaba como militar y guardia civil en excedencia.
Los dos exconcursantes también abordaron cuánto ingresan de media por su actividad como influencers. En este punto, Peñate destacó que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, con unos ingresos mensuales “entre 30.000 y 40.000 euros”. Borja, por su parte, explicó que su tope está muy por debajo de esa cifra, situándolo “entre 20.000 y 30.000 euros” en los mejores meses desde que decidió orientar su carrera hacia el mundo digital.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia