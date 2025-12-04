Israel participará en Eurovisión 2026 y España abandona el festival

Israel finalmente sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, este jueves en una asamblea general. Las delegaciones han votado a favor de la aprobación de la nueva regulación para garantizar "la neutralidad e integridad" de Eurovisión, propuesta por la UER hace dos semanas, y, por tanto, no ha sido necesaria una segunda votación sobre la participación de Israel en el certamen.

Por 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, los nuevos estatutos han sido aprobados, por los que no ha habido votación sobre la presencia de Israel. En el caso de España, RTVE ha confirmado que se retira del festival. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

RTVE junto con otros siete países ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea. Sin embargo, según ha explicado RTVE, la presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel. Esta decisión "acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", han alegado.

Otros países retirados

Minutos después, las televisiones públicas de Países Bajos (AVOTROS), Eslovenia (RTVSLO) e Irlanda (RTÉ) han confirmado también su salida. "La decisión sigue un proceso de deliberación extenso y cuidadoso en el que consultamos a una amplia gama de partes interesadas", ha informado AVOTROS. "RTÉ considera que la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles", ha anunciado, por su parte, la televisión irlandesa.

Islandia, por su parte, anunciará su decisión final el miércoles día 10 de diciembre, el último día que tienen todas las delegaciones para confirmar su participación. La UER anunciará la lista final de países participantes en Eurovisión antes de Navidad, según han informado.

Nueva normativa

Hace dos semanas, la UER dio a conocer un serie de cambios en la normativa, aprobados por el Grupo de Referencia de Eurovisión. Entre las nuevas medidas propuestas, la principal novedad es que el número máximo de votos del televoto de pago se reducirá de 20 a 10. La organización de Eurovisión también ampliará los sistemas de seguridad y "prevención de actividades de votación sospechosas o coordinadas" para detectar "patrones fraudulentos". Además, se recuperará el voto del jurado profesional durante las semifinales y se incrementará el número de jurados por país de cinco a siete personas.

Tras la votación de este jueves en la asamblea, la presidenta de la UER, Delphine Ernotte Cunce, afirmó: "El resultado de esta votación demuestra el compromiso compartido de nuestros miembros con la protección de la transparencia y la confianza en el festival". Asimismo, Ernotte aseguró que el concurso seguirá siendo "un lugar de unidad e intercambio cultural".

La posición de España

En este sentido, el el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró que la presencia de Israel en el certamen era "insostenible" por el "genocidio en Gaza". "Los derechos humanos no son un concurso y esto tenemos que tenerlo en cuenta", manifestó. En segundo lugar, según López, Israel ha incumplido de manera "sistemática" las normas del propio certamen. "Ha tratado de influir en el resultado, al menos en los dos últimos años, y no ha sido sancionado", ha asegurado.

López también expresó que las nuevas "medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", apostillaba el presidente.