En 'Y Ahora Sonsoles'
Óscar Casas se sincera con Sonsoles sobre cómo ha sido trabajar con Ana Mena: "Muy fácil, es una artista"
El actor ha visitado las instalaciones de Antena 3 para promocionar la película Ídolos
Kevin Rodríguez
Tenerife
Óscar Casas visitó esta tarde el plató de Sonsoles Ónega en Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos y repasar su hasta ahora exitosa trayectoria como actor.
El cuarto de los cinco hermanos Casas también ha dejado momentos más íntimos, como algunas confesiones sobre Ana Mena, con quien además de compartir ahora vida sentimental, trabajó en la película Ídolos.
"Trabajar con ella ha sido muy fácil", confiesa el protagonista de 'El gran salto'. "Es una artista de los pies a la cabeza", añade el actor. Por último, el joven elogia el trabajo de la cantante a pesar de no tener experiencia en interpretación: "Ella antes de salir al escenario se transforma".
