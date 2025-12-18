Trío inesperado
Chenoa y Estopa presentarán unas insólitas Campanadas de Nochevieja tras la baja de Buenafuente y Silvia Abril
Los tres cantantes despedirán 2025 y darán la bienvenida a 2026 junto a los espectadores de la cadena publica
Ricky García
La gran incógnita navideña de RTVE ya ha quedado despejada. La dirección de la corporación ha decidido encargarle a Chenoa y Estopa las tareas de presentación de las Campanadas de Nochevieja de este año, como relevo de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que causaron baja en el último momento por enfermedad del cómico.
De esta manera, la cadena pública prepara una insólita retransmisión de los últimos minutos de 2025 y de los primeros de 2026, con la participación de un trío de presentadores totalmente inesperado, aunque sobradamente justificado. La cantante, ya consolidada como presentadora, ha sido un rostro de referencia de La 1 durante todo el año como conductora de 'The Floor' y 'Dog house', ambos con buenos resultados de audiencia. Además, acaba de cerrar su segunda edición como rostro principal de 'Operación triunfo'.
Por su parte, Estopa corona un nuevo año de éxitos en la industria musical después de que en 2024 la corporación emitiera un especial navideño con el dúo. Para completar esta celebración, la cadena pública ha ofrecido a los hermanos Muñoz debutar como presentadores en el último gran momento televisivo del año.
Según ha conocido YOTELE, RTVE está diseñando una novedosa propuesta para la noche del 31 de diciembre de 2025, con un espacio específico que se emitirá justo después del especial protagonizado por José Mota y hasta el arranque de la retransmisión de las Campanadas, que también pretende convertirse en un espacio de entretenimiento.
El año pasado, La 1 ya innovó con la pareja formada por David Broncano y Lalachus, consiguiendo arrebatarle el liderazgo a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, además de sorprender con un espacio divertido sin abandonar la solemne liturgia de un momento tan importante como despedir el año y comenzar el siguiente con los espectadores.
