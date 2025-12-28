Emma García frena 'Fiesta' para defender a Alexia Rivas y atizar a Olga Moreno: "Fue muy machista contigo"

El pasado viernes Olga Moreno ofrecía una entrevista en 'De viernes' en la que cargaba contra Alexia Rivas, una de las colaboradoras más críticas con ella. La ex de Antonio David se quejaba del pasado de la colaboradora de 'Fiesta' y hoy Emma ha paralizado el programa para responderle.

"Quiero recordarle de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla con el amante de otra persona en directo", afirmó contundente Moreno en el programa de Santi Acosta.

"Desde hace 8 años, yo vengo de esta cadena. He estado de redactora, de reportera y haciendo videos, muchos tuyos. Vengo de la facultad y de haber currado como una burra. Todo me lo he ganado yo, con la carrera que me han pagado mis padres. Tú vienes de llevar 20 años hablando de los demás junto a tu exmarido y de vender tu vida", le contestaba Rivas esta tarde desde 'Fiesta'.

En ese momento, Emma García ha tomado la palabra para dejar claro lo que piensa sobre este asunto y cargar contra Olga: "No me ha gustado que Olga haya sacado ese tema. Te ha costado mucho superarlo, has sido muy valiente y te ha sido difícil salir de esa historia. Por eso yo siempre te doy la enhorabuena, Alexia".

"Creo que Olga no ha medido, porque te podría haber dicho muchas más cosas, pero esta parte es muy delicada. Me pareció una situación muy complicada y le diste la vuelta. Se te machacó y todo el mundo fue muy machista contigo", ha sentenciado la presentadora.