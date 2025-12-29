El error de 'Innato', la nueva serie de Netflix con Imanol Arias, que no ha pasado desapercibido para sus espectadores

'Innato' se ha colado rápidamente entre los títulos más vistos de Netflix en el tramo final del año. La serie, liderada por Imanol Arias, ha despertado un notable interés por su tono oscuro y su ambientación en el País Vasco, aunque también ha provocado cierta sorpresa entre parte del público por un detalle que no termina de encajar.

La ficción se desarrolla en ocho episodios y gira en torno a Félix Garay, un asesino múltiple que recupera la libertad tras 25 años en prisión. Su salida de la cárcel pone contra las cuerdas a su hija Sara, interpretada por Elena Anaya, una psicóloga que ha construido su vida tratando de borrar cualquier rastro de ese pasado familiar. El regreso del padre convierte ese intento en una misión casi imposible.

Entre las tramas paralelas destaca la que afecta a Sebas, el hijo de Sara, que vive bajo la presión de seguir la estela de su padre Aitor, personaje encarnado por Roberto Álamo, dentro del mundo del remo. La exigencia deportiva y el miedo a no estar a la altura empujan al joven a tomar decisiones cuestionables para asegurarse un sitio en la trainera.

Es en este punto donde los espectadores más conocedores del territorio han levantado la ceja. Aunque la serie muestra localizaciones fácilmente reconocibles de Vitoria y otros puntos de Álava, el equipo de remo al que pertenece el personaje no corresponde a esa zona, sino a un club vizcaíno: la Sotera de Santurtzi. Un matiz que, para muchos aficionados al remo, rompe la coherencia territorial de la historia.

La curiosidad no tardó en circular por redes sociales, donde vecinos y seguidores del club compartieron imágenes del rodaje y comentarios cargados de humor. Algunos confesaban haber revisado las escenas para identificar correctamente el escudo del equipo, confirmando así un pequeño fallo que, sin empañar el éxito de 'Innato', se ha convertido en uno de los detalles más comentados entre el público local.