Guía de las campanadas de Nochevieja y de las preuvas: todos los presentadores y especiales

Las cadenas se visten de gala para celebrar la Nochevieja con unas campanadas en las que habrá mucha competencia, teniendo en cuenta el goteo constante de artistas que se han ido sumando a los distintos especiales televisivos. Y no solo la madrileña Puerta del Sol estará en el centro de los focos este año, desde donde La 1 y Atresmedia darán la bienvenida al 2026. Mediaset despedirá el 2025 desde el Pirineo aragonés. TVE, además, ha tenido que buscar a última hora sustitutos a Buenafuente y Sílvia Abril y ha montado un 'show' musical por todo el país.

La 1

Después de mucha intriga, finalmente Estopa y Chenoa serán los presentadores de las campanadas de La 1, debido a la baja médica de Buenafuente. Cogerán el testigo de David Broncano y Lalachus, que fueron líderes de audiencia el año pasado. No será el único guiño musical de las campanadas de TVE, ya que habrá actuación de La Oreja de Van Gogh, que presentarán su nuevo sencillo desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la espectacular bahía de La Concha.

También estarán en este especial de Nochevieja previo a las uvas Shakira, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí de RTVE será el epicentro de un programa para celebrar los 70 años de la cadena.

La cantante Amaia / Manu Mitru

Desde la torre, emblema de RTVE, actuarán Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, acompañados de Antonio y Josemi Carmona de Ketama. Coincidiendo con el inicio de las celebraciones de los 70 años de Televisión Española, RTVE estrenará el himno ‘Imparables’, en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas ponen voz a un tema que homenajea a la cadena en su cumpleaños.

Participan en él los protagonistas de ‘La Revuelta’ con David Broncano al frente; Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno; Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora; el jurado de 'Masterchef' y de 'Maestros de la costura'; Anne Igartiburu y Javi de Hoyos; Inés Hernand, Ángela Fernández; Inés Ballester; los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluis Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de 'El Tiempo' con Mónica López al frente; Jero Fernández; Aitor Albizua; Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez; los protagonistas de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’, Benita; Pedro Santos, y los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros.

También representantes de La 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros.

Una hora después de las campanadas desde la Puerta del Sol, Nia, St. Pedro y Miguel Ángel Guerra se comerán las uvas desde Santa Cruz de Tenerife.

Miguel Ángel Guerra, Nia, St. Pedro, que darán las campanadas en Canarias / RTVE

La Nochevieja vendrá marcada por el humor de José Mota, que celebra 25 años de sus especiales del 31 de diciembre en TVE (17 en solitario y ocho con Cruz y Raya). En el programa, los políticos españoles desaparecerán para participar en 'El juego del camelar', una competición en la que tendrán que sortear pruebas para conservar su vida política.

También habrá 'sketches' como una parodia de la cantante Rosalía visitando el plató de Jimmy Fallon, a Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval, a Óscar Puente dando explicaciones sobre las averías y retrasos en los trenes o a monstruos del cine de terror reciente, como la tía Gladys o el payaso de ‘It’, descubriendo que hoy en día sale más rentable el negocio del odio que el del miedo.

El programa cuenta con la participación de Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega o Alba Munuera.

José Mota, rodeado de algunos de los actores de 'El juego del camelar' / RTVE

Justo antes y después de las campanadas, Eva Soriano y Egoitz Txurruka, 'Txurru', se pondrán al frente de '¡Feliz 2026!', con casi un centenar de actuaciones de diferentes artistas. Entre ellos, Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne y Juanjo Bona.

La cadena hará también un repaso de lo que ha ocurrido en los últimos 365 días en el resumen del 2025, a cargo de Carlos del Amor. Se emitirá en los 'Telediarios' de las 15.00 y las 21.00, y contará con la participación de grandes nombres del cine: Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara y Petra Martínez.

Ya el 1 de enero (11.15), se retransmitirá el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena.

La 2

El miércoles, 31, 'Cachitos love the twenties', con Ángel Carmona, propondrá revivir la música que sonó en los 2000. Y tras las uvas, vendrán tres horas de archivo acompañadas de los sarcásticos rótulos del programa.

El jueves, 1, comenzará con una de las tradiciones deportivas navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen, que no se veían en abierto en España desde 2011 (en Catalunya se verán en catalán en La 2Cat a las 13.55). Por la noche, habrá un especial de 'Cifras y letras' en el que concursarán la actriz Manuela Velasco y la periodista Marina Castaño.

Ángel Carmona y Tania García de 'Cachitos' / RTVE

RTVE Play

Por primera vez, la plataforma de TVE ofrecerá unas preuvas, al estilo de lo que hace Neox. Serán el martes, 30, desde la Puerta del Sol, con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado, y también se verán en La 2. Antes, habrá un especial de 'Open Play' cargado de humor, actuaciones y 'sketches'.

Inés Hernand / RTVE

Antena 3

Cristina Pedroche y Alberto Chicote alcanzarán una década despidiendo el año juntos desde la madrileña Puerta del Sol. En esta ocasión, además, lo harán acompañados de Santiago Segura, invitado estrella de las campanadas de Atresmedia. El grupo audiovisual hace una retransmisión conjunta en Antena 3, La Sexta y Atresplayer. El diseño del vestido de Pedroche será, como ya es tradición, uno de los grandes secretos de la noche.

Eva González y Roberto Leal serán los maestros de ceremonias del especial 'Adiós, 2025', grabado en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid, dando paso a bloques de zapeo. Después de las uvas llegará el karaoke 'Cantando al 2026'.

Por la mañana del miércoles, 31, habrá un especial Nochevieja de 'La ruleta' con parejas de familiares.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote / Atresmedia

Telecinco

Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 rodeados de nieve. Los presentadores brindarán por el nuevo año en el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa en una retransmisión conjunta para Telecinco y Cuatro. En ella cobrará protagonismo el reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad oscense de Sallent de Gállego, templo gótico declarado Bien de Interés Cultural desde 2001.

La retransmisión también tendrá un guiño musical, con una actuación desde Madrid de Nacho Cano.

Nacho Cano. / Marcelo Sastre

Antes de las campanadas, la cadena apostará por el humor con 'Ríete 2025', que rememorará los momentos más divertidos de los programas de Mediaset durante el año, con la voz en 'off' de Carlos Latre. El cómico será también el narrador de '30 años contigo', el programa de zapeo para justo después de las uvas, que repasará los momentos más recordados de las tres décadas de historia del grupo audiovisual. Incluirá entrevistas con figuras internacionales, primeras veces en televisión, cameos, personajes curiosos, saltos a la fama, pruebas de amor, polémicas e imitaciones.

La misma tarde del 31 de diciembre, habrá especiales de 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge'. El programa de Joaquín Prat conectará con Rosario Flores y Mariola Orellana, que darán ideas para vestirse en Nochevieja y revelarán cómo se prepara el clan Flores ese día; el astrólogo David Trivín llevará a cabo su ritual para Fin de Año, y se hará un repaso de las grandes exclusivas de la crónica social de 2025. Por su parte, el magacín presentado por Jorge Javier Vázquez recibirá a viejos invitados, que compartirán con la audiencia qué es de ellos actualmente.

Ya el jueves, 1, el especial de 'Vaya fama' hará un recorrido por los momentos más icónicos del año y las imágenes más virales de la temporada. Además, conectará en directo con diversas celebrities para conocer sus propósitos de Año Nuevo y cómo encaran el 2026.

Sandra Barneda y Xuso Jones / MEDIASET

Cuatro

La cadena celebrará la última noche del año con el especial 'First dates: Nochevieja 2025'. El restaurante capitaneado por Carlos Sobera se convertirá en un guateque de los años 60 y 70 en el que ocho parejas se darán cita en una velada repleta de música, nostalgia y espíritu festivo que incluirá una actuación: la del grupo La Década Prodigiosa, que interpretará algunas de las canciones más famosas de tiempos pasados.

Carlos Sobera en 'First dates'. / Cuatro

Neox

El martes 30 de diciembre, el canal se adelantará para dar la bienvenida al nuevo año con sus ya clásicas precampanadas, '¡Feliz año Neox!', que lleva emitiendo desde 2011. Este año, los maestros de ceremonias son Dani Mateo y Lola Lolita, con la participación de la periodista Pilar Vidal.

Previamente, estrenará (20.00) un recorrido especial por los 20 años de Neox. Presentado por Dani Mateo, que ofrecerá un monólogo, está grabado en el madrileño Teatro Eslava con público en directo. Cuenta con la participación de Anna Simon (que será la encargada de traer de vuelta los Neox Fan Awards, que repasarán los vídeos más virales de los últimos 20 años y momentos icónicos de la televisión), Miguel Lago, Berta Collado y los dobladores de 'Los Simpson'. Habrá actuaciones de Andy y Yurena (antes conocida como Tamara).