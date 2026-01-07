Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tercer programa

Cristina Lasvignes da el salto a 'Fiesta' como sustituta de Emma García y se consolida como apuesta fuerte de Telecinco

La presentadora se pone al frente del magacín en pleno Día de Reyes y confirma que está llamada a ser una de las caras más relevantes del grupo de Fuencarral

Cristina Lasvignes en 'El diario'

Cristina Lasvignes en 'El diario' / TELECINCO

Redacción Yotele

Madrid

Cristina Lasvignes protagonizó este martes uno de los movimientos televisivos más comentados de la jornada: dio el salto a ‘Fiesta’ como sustituta de Emma García en pleno Día de Reyes, un alto honor dentro de la parrilla de Telecinco que confirma el empuje de la periodista en el grupo.

Su debut frente al magacín vespertino llega tras una etapa de crecimiento constante en Mediaset, donde ha ido encadenando encargos que demuestran que no es una cara pasajera. Desde que regresó a la cadena el pasado junio para cubrir las vacaciones de Jorge Javier Vázquez en ‘El diario de Jorge’, Lasvignes ha ido sumando puntos en la casa.

Tras aquella sustitución prolongada y su actual labor al frente de '¡Vaya fama!', el hecho de que Telecinco confíe en ella en fechas señaladas como los Reyes Magos refuerza la percepción de que se está convirtiendo en una de las presentadoras ‘comodín’ más valoradas de la cadena.

Aun así, queda por ver si este papel como relevo de García se convierte en algo más regular, o si simplemente se trata de un ajuste puntual debido a la inesperada baja de la presentadora, que desconocemos si se prolongará este fin de semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
  2. Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: '¡Baltasaaaar!
  3. La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
  4. El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
  5. Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
  6. La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
  7. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  8. Muere una mujer mayor en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

EEUU se reunirá la próxima semana con Dinamarca y Groenlandia en pleno debate sobre el control de la isla ártica

EEUU se reunirá la próxima semana con Dinamarca y Groenlandia en pleno debate sobre el control de la isla ártica

El atropello mortal en una finca de Cáceres se salda con la ratificación de la condena al conductor: multa y 359.000 euros de indemnización

El atropello mortal en una finca de Cáceres se salda con la ratificación de la condena al conductor: multa y 359.000 euros de indemnización

Muere un hombre tras precipitarse desde un tercer piso en Plasencia

Muere un hombre tras precipitarse desde un tercer piso en Plasencia

Así son los dos limpiadores coreanos que transforman tu piel a los 35: firmeza y cero marcas

Así son los dos limpiadores coreanos que transforman tu piel a los 35: firmeza y cero marcas

Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros

Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros
Tracking Pixel Contents