Tercer programa
Cristina Lasvignes da el salto a 'Fiesta' como sustituta de Emma García y se consolida como apuesta fuerte de Telecinco
La presentadora se pone al frente del magacín en pleno Día de Reyes y confirma que está llamada a ser una de las caras más relevantes del grupo de Fuencarral
Redacción Yotele
Cristina Lasvignes protagonizó este martes uno de los movimientos televisivos más comentados de la jornada: dio el salto a ‘Fiesta’ como sustituta de Emma García en pleno Día de Reyes, un alto honor dentro de la parrilla de Telecinco que confirma el empuje de la periodista en el grupo.
Su debut frente al magacín vespertino llega tras una etapa de crecimiento constante en Mediaset, donde ha ido encadenando encargos que demuestran que no es una cara pasajera. Desde que regresó a la cadena el pasado junio para cubrir las vacaciones de Jorge Javier Vázquez en ‘El diario de Jorge’, Lasvignes ha ido sumando puntos en la casa.
Tras aquella sustitución prolongada y su actual labor al frente de '¡Vaya fama!', el hecho de que Telecinco confíe en ella en fechas señaladas como los Reyes Magos refuerza la percepción de que se está convirtiendo en una de las presentadoras ‘comodín’ más valoradas de la cadena.
Aun así, queda por ver si este papel como relevo de García se convierte en algo más regular, o si simplemente se trata de un ajuste puntual debido a la inesperada baja de la presentadora, que desconocemos si se prolongará este fin de semana.
- El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
- Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: '¡Baltasaaaar!
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
- Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
- La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
- Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
- Muere una mujer mayor en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo