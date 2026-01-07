'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

Sonia Madoc, es la nueva concursante confirmada de 'Gran Hermano Dúo'. La cuarta edición del reality continúa reforzando su casting con perfiles muy reconocibles y suma así a una artista que marcó a toda una generación a principios de los 2000 con el mítico dúo Sonia y Selena.

La cantante ha oficializado su participación con un vídeo de presentación en el que no ha dudado en tirar de nostalgia, entonando su archiconocido estribillo: “¡Yo quiero bailar… toda la noche… en ‘GH DÚO’!”. Un guiño directo al tema que la catapultó al éxito en 2001 y que convirtió a Sonia en un fenómeno internacional.

Aquel éxito mundial, que se grabó en varios idiomas y sonó con fuerza dentro y fuera de España, le permitió financiar sus estudios universitarios y emprender nuevos proyectos profesionales, incluida la creación de su propia marca de moda. Años después, en 2006, Sonia Madoc regresó a la música con nuevos singles como ‘Bailemos en el sol’ o ‘Todos a la bahía’, manteniéndose ligada al panorama artístico.

Más recientemente, en 2025, volvió a unir fuerzas con Selena Leo para intentar representar a España en 'Eurovisión', aunque su propuesta ‘Reinas’ no logró imponerse a Melody y su ‘Esa Diva’. Tras aquella experiencia, ambas anunciaron de nuevo su separación profesional en medio de declaraciones que evidenciaban tensiones personales, lo que ahora ha hecho sospechar a las redes sociales que el reality podría reunir a la pareja artística de nuevo en la casa de Tres Cantos.

Más allá de la música, Sonia Madoc se enfrenta ahora a un reto muy distinto: convivir bajo el ojo constante de las cámaras en ‘GH DÚO 4’, donde compartirá experiencia con concursantes ya confirmados como Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Cristina Piaget. Una mezcla explosiva que apunta a convertir esta edición en una de las más comentadas.