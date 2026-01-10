Bombazo
Lydia Lozano da una exclusiva con consecuencias en 'De viernes' al destapar que Rosario Flores será abuela: "Se va a enfadar"
La periodista ha compartido con sus compañeros la exclusiva a pesar de ser consciente de las consecuencias que eso le va a provocar
Kevin Rodríguez
'De viernes' se benefició anoche de contar en su plantel de colaboradores con Lydia Lozano. La veterana periodista interrumpió un momento el programa para desvelar una gran exclusiva, consciente de las consecuencias que le traería ese bombazo.
De hecho, Lozano comenzaba pidiendo a la familia que no se enfadara: "Lolita no te enfades, Rosario no te enfades'', para desvelar luego que Lola, la hija de Rosario Flores, está embarazada de cinco meses.
"Es la segunda noticia que doy de esta familia y ella (Lolita) se enfadó muchísimo conmigo. Ahora se va a enfadar otra persona, la hermana", reconocía Lydia entre risas, prefiriendo tomarse la situación con humor.
Lola Orellana, ha destacado siempre por su perfil bajo a nivel mediático, tal y como ha explicado la colaboradora de 'De viernes': "Es una chica que le gusta estar detrás de las cámaras, muy poco en prensa. Ha sido ayudante de casting, por ejemplo, de 'Juego de Tronos' y trabaja junto a su madre en diversos proyectos".
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Susto en el centro de Cáceres: una falsa alarma moviliza a los bomberos para localizar a una persona
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
- Una sentencia favorable a una MIR cacereña abre la puerta a más reclamaciones salariales contra el SES
- Los vecinos de Llopis en Cáceres lamentan la pérdida de La Maruchi, un referente del barrio: '¿A dónde iremos ahora?
- Piden cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa por tráfico de cocaína en Cáceres
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes