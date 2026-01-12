¿Cuántos programas de ‘Late Xou’ quedan en TVE antes del paso de Marc Giró a Atresmedia?
RTVE confirma la emisión de los dos últimos episodios ya grabados del late show antes de la salida definitiva del presentador rumbo a laSexta
Carlos Merenciano
La etapa de Marc Giró en RTVE entra oficialmente en su recta final. Tras anunciarse su fichaje por Atresmedia, la corporación pública ha aclarado qué ocurrirá con 'Late Xou', el programa que el comunicador ha presentado durante las últimas temporadas. La respuesta es clara: solo quedan dos entregas pendientes de emisión antes de su despedida definitiva de la cadena.
Según ha avanzado Vertele, ambos programas pertenecen a la temporada anterior y ya estaban grabados. El primero de ellos se emitirá el martes 13 de enero, mientras que el segundo y último llegaría a la parrilla una semana después, el martes 20 de enero, poniendo así punto final al formato y cerrando la vinculación de Giró con la televisión pública.
El episodio del día 13 contará con invitados muy reconocibles para el público del programa, como Boris Izaguirre y el dúo musical Sonia y Selena, entre otros. Una despedida en dos actos que servirá como broche a una etapa marcada por el tono irónico, el análisis social y el estilo personal que Giró ha imprimido al late show.
Con la emisión del programa del 20 de enero, RTVE dará por finiquitado ‘Late Xou’. A partir de ese momento, Marc Giró quedará ya liberado de cualquier compromiso con la corporación pública para iniciar su nueva etapa profesional en laSexta, donde estrenará proyecto en 2026.
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Muertos de frío en el Calvitero: un siniestro nazi que conmovió al Valle del Jerte
- El Euromillones deja este viernes un sustancioso premio en Extremadura
- El Sagrado Corazón de Jesús: 100 años dominando Cáceres desde la Montaña