Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Canal Sur

Susto con Jordi Évole, que sufrió un nuevo episodio de su enfermedad en directo en su visita a Juan y Medio: "¿Estás bien?"

El presentador acudió a Canal Sur para promocionar la nueva temporada de 'Lo de Évole' y una broma de Juan y Medio le provocó el ataque

Jordi Évole en 'La tarde aquí y ahora'

Jordi Évole en 'La tarde aquí y ahora' / CANAL SUR

Kevin Rodríguez

Tenerife

Jordi Évole acudió ayer al programa 'La tarde aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur y provocó un pequeño susto en el plató cuando sufrió en directo un nuevo episodio de su enfermedad, la cataplexia.

El rostro de laSexta, que estas semanas ha destacado por su polémica con Juan del Val, visitó el canal andaluz para promocionar la nueva temporada de 'Lo de Évole' y un comentario de Juan y Medio desató su ataque.

"¿Estás bien? No te rías más", le pidió el comunicador andaluz viendo cómo su invitado perdía momentáneamente tono muscular. Una vez, recuperado Évole se reía y admitía: "Sé que cuando quedo con Juan estas cosas pueden pasar".

Tras el programa, el presentador catalán destacó este momento en sus redes, tomándose con humor lo que había sucedido: "Mi momento favorito del año. Cuando voy a Canal Sur y Juan y Medio hace alguna tontería. Y a mí me da una cataplexia. Qué risa, por favor".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents