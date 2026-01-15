Cruce de opiniones
La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: "Lo respeto y admiro, pero..."
Isabel Rodríguez replica al actor en ‘Espejo Público’ después de que sus declaraciones en ‘El Hormiguero’ se hicieran virales.
Carlos Merenciano
Antonio Banderas sorprendió con una reflexión política durante su visita a ‘El Hormiguero’. El actor habló sin rodeos sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado por la mayor oposición del jefe del Ejecutivo, criticando los cambios de criterio y la falta de avances, unas palabras que rápidamente se difundieron en redes sociales.
El asunto llegó al plató de ‘Espejo Público’, donde Susanna Griso entrevistaba por videollamada a Isabel Rodríguez. En la recta final de la conversación, la presentadora trasladó a la ministra la crítica del intérprete y le preguntó directamente qué opinión le merecían esas declaraciones.
La responsable de Vivienda respondió con cautela y respeto hacia el actor: "Respeto, por supuesto, todas las opiniones políticas y valoro y admiro a una persona tan universal como Antonio Banderas, a uno de los mejores actores de nuestro país, pero sin duda no comparto su opinión".
Rodríguez defendió a continuación la acción del Gobierno y el papel de la política en el contexto actual: "Creo que en momentos como estos, la política que cree en los derechos humanos, en el derecho de acceso a la vivienda y en la defensa de la paz frente a la guerra es más necesaria que nunca", explicó, subrayando la importancia de la implicación política desde posiciones socialdemócratas y de izquierdas.
El cruce de declaraciones ha vuelto a colocar en primer plano la relación entre cultura y política, con un debate que ha trascendido los platós y que sigue generando reacciones tanto en el ámbito político como en el mediático.
