Secretos familiares
Telecinco pone fecha de estreno a 'Pura sangre', su nueva gran apuesta de ficción: sinopsis y reparto completo de la serie
La cadena lanzará un drama coral ambientado en una poderosa familia aristocrática marcada por secretos, poder y una investigación criminal
Carlos Merenciano
Telecinco ya tiene lista su nueva serie para el prime time. La cadena ha fijado el estreno de ‘Pura sangre’, una ambiciosa producción que mezcla drama familiar, romance, thriller y misterio en un entorno rural ligado al mundo del caballo y a una saga aristocrática con un pasado lleno de sombras, que llegará a las pantallas el próximo miércoles 28 de enero.
La ficción arranca en La Galana, la finca de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. Este suceso actúa como detonante de una investigación que destapa viejas rivalidades, intereses económicos y secretos familiares que afectan tanto a los propietarios como a los trabajadores de la finca y al conjunto de la comarca de Camponuevo.
Producida en colaboración con Shine Iberia, la serie cuenta con un reparto coral encabezado por Ángela Molina y Pep Munné, junto a Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Maru Valdivielso y Jaime Zatarain, entre otros muchos intérpretes que conforman un elenco de cerca de 90 actores.
En el centro del relato está Rosario del Monte, heredera del marquesado, enfrentada a la visión empresarial de su marido y a las decisiones de unos hijos que crecieron lejos de la finca. Paralelamente, la teniente del SEPRONA Alicia Hermida se hace cargo del caso del envenenamiento, descubriendo que no se trata de un hecho aislado, sino de la consecuencia de un conflicto larvado durante años con implicaciones personales, sociales y políticas.
‘Pura sangre’ se ha rodado durante 17 semanas en localizaciones naturales de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, con un marcado peso de los exteriores y la participación de más de un centenar de caballos. La producción ha incorporado además criterios de sostenibilidad durante el rodaje, integrando el debate medioambiental como parte del propio universo narrativo de la serie.
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones
- Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches