Visita especial
¡Momento inesperado! Un perro roba el protagonismo en 'Informativos Telecinco': "La vemos todos los días"
Los espectadores del Informativo matinal han podido ver cómo se le dedicaba un espacio al animal
Kevin Rodríguez
Momento inesperado el que se ha vivido esta mañana en 'Informativos Telecinco'. Un perro, bueno una perra, se ha robado el protagonismo al estar en plató con su dueña mientras Bricio Segovia explicaba el motivo.
"Hoy 21 de enero es el día del perro trabajador, nos quitamos el sombrero con todos esos perros de la Guardia Civil que están trabajando y también por los que a diario dan servicio a otras personas. Boira va a ser uno de esos perretes y tenemos la suerte de verla casi todos los días por los pasillos de Telecinco", comentaba el presentador.
"Yo soy familia de acogida, no soy adiestradora profesional. La perra está con nosotros el primer año de vida y lo que tiene que aprender ahora mismo es a sociabilizar en todos los sitios. Me la llevo al trabajo, al súper, a restaurantes, al metro...tiene que aprender a hacerlo todo para que luego la ONCE lo adiestre para que pueda ser guía", explicaba Marina Pérez, redactora de 'La mirada crítica' y dueña de la perra.
"¿A ti no te da miedo encariñarte?", le preguntaba el presentador. "Es imposible no hacerlo. Se le coge un cariño tremendo, pero también sabes que tiene una función importantísima, que ayudan a muchísimas personas. A mí me encantan los perros, pero los perros que trabajan tengo que reconocer que me gustan un porquito más. Si Dios quiere, Boira podrá ayudar a una persona que no ve el día de mañana", concluía la redactora.
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- Galería | Juanma Zamorano abre su primer negocio en Cáceres
- Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa