Polémica viral
Quequé sorprende a todos y anuncia un parón tras la polémica por su parodia de Nacho Abad: "No me apetece ser un mártir"
El cómico Héctor de Miguel, popularmente conocido como Quequé, confirma su retirada temporal de ‘Hora Veintipico’ y pausa su carrera tras la controversia generada por su sátira sobre la cobertura del accidente de Adamuz.
Kevin Rodríguez
El comunicador Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, ha sorprendido a fans y compañeros con un mensaje en sus redes en el que explica que necesita descansar por salud mental después de unas semanas de tensión y críticas por una parodia en la que se mofaba del periodista Nacho Abad y su enfoque del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
En su carta, Quequé admite que llevaba tiempo sintiendo que debía hacer un parón, pero que la controversia de estos días ha acelerado la decisión. “El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba”, escribe, al tiempo que pide disculpas a quien se sintió ofendido por el contenido de ‘Hora Veintipico’.
Aunque defiende que su intención nunca fue faltar al respeto a las víctimas —y lamenta que se interprete así su humor—, el cómico insiste en que es momento de hacer una pausa para cuidar su bienestar. Agradece a la Cadena SER, a sus compañeros de programas anteriores como ‘La Vida Moderna’ y ‘La Lengua Moderna’ y a su audiencia por acompañarle en sus más de 25 años de trayectoria.
Quequé concluye el comunicado con un mensaje esperanzador pero claro: "descansar ahora y luego ya veremos", dejando la puerta abierta a un posible regreso cuando se sienta preparado.
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
- Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento