En 'Directo al grano'
Marta Flich aprovechó la entrevista de Mar Flores y su hijo para mandar un saludo a Alejandra Rubio: "La quiero tanto..."
La presentadora y Gonzalo Miró entrevistaron a los concursantes de 'DecoMasters', que esta noche emite su segundo programa
Kevin Rodríguez
'Directo al grano' recibió esta tarde la visita de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia para hablar de su participación en 'DecoMasters', que esta noche emite su segunda gala. Los presentadores hablaron con madre e hijo, pero al final de la entrevista, Marta Flich mandó un saludo a un rostro de Mediaset.
El programa mostró alguno de los momentos que Mar y Carlo han protagonizado en el reality con uno en concreto, que fue bastante emotivo y que se podrá ver esta noche. En el extracto, Costanzia reconoce que no esperaba ser padre tan pronto y menos mientras cumplía una condena, lo que provocaba la emoción de su madre.
"No sabéis lo bonito que es veros de verdad, es precioso", decía Marta Flich. "Esta noche vais a ver cosas muy intensas porque se está grabando todo el rato. Se me saltan las lágrimas porque estoy escuchándole decir cosas que yo o las estoy escuchando por primera vez o estoy sabiendo que él sentía eso, pero nunca me lo ha contado", explicaba Mar Flores.
Al finalizar la entrevista, la presentadora ha agradecido a los concursantes su visita y ha aprovechado para mandarle un saludo a Alejandro Rubio, colaboradora de Telecinco y pareja de Carlo: "Mar, Carlo, es un placer enorme, yo tenía una persona en común con Carlo que me ha hablado siempre fenomenal. Es que la quiero tanto...Alejandra, un besito", decía Flich. "Y ella de ti igual", le dijo por último Carlo Costanzia.
