En 'Vamos a ver'
Patricia Pardo entiende "perfectamente" el cabreo de Emma García con Gloria Camila: "Me pasó con Alejandra Rubio"
La presentadora ha defendido el cabreo de su compañera por las malas caras de Gloria Camila: "Si tú vendes tu vida entenderás que te preguntemos".
Kevin Rodríguez
Ayer Emma García se cabreó en directo con Gloria Camila por sus malas caras y su actitud en 'Fiesta'. La presentadora se plantó y se levantó del sofá harta: "¿Yo no puedo preguntar o cómo va esto?", le cuestionó a la dirección del programa.
Hoy, en 'Vamos a ver', Patricia Pardo ha defendido a la presentadora: "Emma es una profesional inmensa, es serena, prudente, educada, brillante, pero es que a veces llega un momento en el que te supera la situación".
Además, Pardo ha comparado con el momento con uno que ella protagonizó con Alejandra Rubio: "Ese día en el que le dije que parecía que le ponía una pistola en la sien y te molesta profundamente que te ponga malas caras, pero oye es que si tú vendes tu vida entenderás que te preguntemos por ella con respeto, así que la entendí perfectamente".
Por último, Paloma Barrientos, que también estuvo ayer como colaboradora en 'Fiesta', se ha sumado a la defensa hacia García: "Yo a Gloria la he defendido en muchas ocasiones y le tengo mucho cariño, pero aquí no porque sabes perfectamente dónde estás, de qué vas a hablar... Y la deferencia es que estaban solo ellas dos con Raquel, podríamos haber estado los colaboradores y hacerles preguntas más molestas".
