En la cadena SER
Marta Flich desvela su boda con Arturo Pérez-Reverte como testigo: “Esto parece una fantasía, pero hay una foto"
La presentadora relató en 'A las bravas' una de las anécdotas más llamativas de su vida personal, con el escritor acompañado todo el día.
Kevin Rodríguez
Marta Flich habló en 'A las bravas' de su boda civil junto a su pareja y recordó que quien ejerció de testigo fue el escritor Arturo Pérez-Reverte. Después de protagonizar una curioso momento mientras entrevistaba a Mar Flores y Carlos Costanzia, ahora ha recordado cómo el escritor, que esta semana ha sido invitado por Jesús Cintora a 'Malas lenguas', copó la atención del enlace.
Un detalle que durante años muchos dudaron que fuera real hasta que apareció una fotografía que lo confirmaba. La periodista explicó que, pese a que la ceremonia se celebró de forma sencilla “en una notaría”, la presencia de Pérez-Reverte eclipsó a los propios novios y llamó la atención de quienes estaban allí, generando situaciones curiosas durante el día.
Flich narró entre risas que incluso llegó a sentir presión por leer sus votos matrimoniales delante del escritor, pensando que “me va a supervisar todo lo que digo, como diciendo ‘eso está mal dicho’”.
Además, recordó cómo la figura del autor se convirtió en centro de atención en el juzgado, con gente pidiéndole autógrafos a él y rumores sobre la naturaleza de su relación con él, algo que con el paso del tiempo quedó solo en anécdota.
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Extremadura: diez ríos tienen aforos en rojo y 21 presas alivian en el Guadiana y el Tajo
- Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI
- Extremadura activa el Plan de Protección Civil ante la alerta por lluvias y fuertes vientos este miércoles
- Lo que se abre y lo que se cierra en la antigua calle Hermandad de Cáceres
- La calle Gómez Becerra estrena sombra: así es el sistema que ya se instala en pleno centro de Cáceres