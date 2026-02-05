David Uclés responde a Pérez-Reverte tras su rechazo a las jornadas sobre la Guerra Civil: "No puede vetar a alguien que no quiere ir"

David Uclés visitó anoche 'La Revuelta,'el programa de David Broncano en La 1, para hablar de su nuevo libro La ciudad de las luces muertas y no pudo esquivar la polémica reciente con Arturo Pérez-Reverte, que había estallado tras su decisión de no acudir a unas jornadas culturales en Sevilla.

En tono distendido, el autor de novela relató cómo se produjo el desencuentro y bromeó sobre la situación: “Ahora me odian y me han vetado, pero no puede vetar a alguien que no quiere ir a un sitio”, dijo provocando las risas del público.

Uclés explicó que declinó la invitación a las jornadas tituladas “1936: la guerra que todos perdimos” porque no compartía el lema del evento, defendiendo que “La sufrimos todos, pero no la perdimos todos”, tras dedicar 15 años de investigación a la Guerra Civil.

El escritor también contó que su decisión llevó a que otros invitados se bajaran del programa y que finalmente se aplazara hasta octubre, con algunos nombres ya anunciados para entonces.

Además de la broma, Uclés dirigió un mensaje conciliador a Pérez-Reverte: “No era por ti, era por mí ... No te guardo rencor y espero que las jornadas vayan súper bien”, dejando claro que no guarda animadversión personal pese a la controversia.