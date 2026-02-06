Respuesta de millones
El nombre que cambió la historia de 'Pasapalabra': quién es Earl Morrall, la respuesta que dio a Rosa Rodríguez un bote millonario
Un histórico quarterback de la NFL fue la clave para que la concursante completara el Rosco y se llevara cerca de tres millones de euros
Carlos Merenciano
“Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP”, leyó con rapidez Roberto Leal. Y la palabra "Morrall" le valió a Rosa Rodríguez 2.716.000 euros. Pero muchos espectadores se preguntarán, ¿quién es ese tal Morrall?
Earl Morrall nació el 17 de mayo de 1934 en Muskegon, Michigan, y es recordado como uno de los suplentes más determinantes de la historia de la NFL. Mariscal de campo de referencia, brilló especialmente por su capacidad para sustituir a grandes estrellas en momentos clave, dejando huella en equipos como los Baltimore Colts y los Miami Dolphins.
Antes de dar el salto al profesionalismo, Morrall destacó en la Universidad de Michigan State, donde compaginó el fútbol americano y el béisbol. Jugó dos Rose Bowls y llegó incluso a participar en la College World Series, una muestra de su versatilidad deportiva. En la NFL desarrolló una carrera de 21 temporadas, iniciada en 1956 con los San Francisco 49ers y continuada en franquicias como Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, New York Giants, Baltimore Colts y Miami Dolphins.
Su momento más recordado llegó en 1972, cuando sustituyó a Bob Griese en los Dolphins y fue pieza clave en la única temporada perfecta de la historia de la NFL, sin ninguna derrota. Morrall se retiró en 1977 con más de 20.000 yardas de pase y 161 touchdowns, para después dedicarse a entrenar quarterbacks y participar en la política local de Florida, donde llegó a ser alcalde de Davie. Falleció en 2014, a los 79 años, tras sufrir diversas enfermedades neurológicas.
El Rosco que resolvió Rosa Rodríguez no fue sencillo. Junto a la histórica respuesta de Morrall, la concursante acertó varias definiciones complejas, como “piafar”, “vitáfono” o “escampavía”. Una combinación de conocimiento, sangre fría y precisión que terminó convirtiendo una palabra casi desconocida en el pasaporte hacia el bote más altos de la historia del programa.
