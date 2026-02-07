Imanol Arias: "La sombra de 'Cuéntame' es alargada, pero muy privilegiada"

Durante 23 temporadas, Imanol Arias ha sido el patriarca de la familia más famosa de la televisión española, los Alcántara de 'Cuéntame cómo pasó'. A sus 69 años ha vuelto a protagonizar una serie con un papel radicalmente diferente: el asesino del gasóil de 'Innato', en Netflix, una ficción que lleva semanas en la lista de las más vistas en España y que hasta ahora no había podido promocionar porque se acaba de casar por cuarta vez. De mientras sigue con su gira teatral, y puede que dentro de poco tenga que resucitar a Antonio Alcántara...

--¿Se esperaba el éxito de 'Innato', que ha estado tantas semanas en el 'top' español de Netflix?

Esperar, esperar, no. A mí me gustó mucho el guion, me encantó el proyecto. Tuve bastante tiempo para prepararlo porque se retrasó el rodaje, ya que era un poco complejo. Nunca esperas el éxito, ni ahora ni antes. Uno lo que hace es plantearse qué hacer con ese material y con el equipo, que era estupendo. Luego, cuando vi los capítulos terminados, ya intuí que podía pasar algo, además la serie la había comprado Hulu, y eso marcaba mucho. Pero uno no se lo imagina nunca.

--Su personaje, Félix Garay, no es nada fácil: acaba de salir de la cárcel tras una condena por varios asesinatos, es muy escueto en palabras y habla, sobre todo, con la mirada.

La psicopatía de Félix es muy intensa. Es un hombre que sabe que ha dejado un destrozo, pero que también tiene la sensación de que ya ha cumplido. No es fácil una reinserción llena de palabras y explicaciones. Es un tipo muy distante, sin capacidad de empatía, ni siquiera con sus hijos. Según los especialistas que trabajaron con nosotros, a los seres más cercanos los tratan casi como a mascotas.

--¿Habló con psicólogos para construir el personaje?

Sí. Nos hicieron un estudio de la psicopatía del personaje y también nos analizaron a nosotros. Todos tenemos un grado psicópata. Yo pedí que me dijeran exactamente cuál era el mío para saber cuánto me faltaba para llegar al tramo de Félix.

--Cuente, cuente.

El mío es muy leve, muy aplanado. Fue un trabajo muy interesante.

--Ha participado en series con mucho tirón, como 'Cuéntame', ¿pero este éxito lo ha vivido de otra manera?

Es distinto. Con 'Cuéntame' recibía cada viernes el 'feedback' de lo que había pasado la noche anterior, pero eso alargado en el tiempo crea una situación muy estable. Aquí todo el mundo la ve en dos días. Yo ahora estoy haciendo teatro y a la salida de la función hay mucha gente que quiere saludarme y todo el mundo habla de la serie. Ese fenómeno no lo había vivido aquí en España.

--Cuesta creerlo, porque Antonio Alcántara ha marcado a varias generaciones.

Sí, pero era un éxito diluido en 23 años. La única vez que me pasó algo así fue, cuando era muy joven, con 'Anillos de oro'. Solo había un canal y eran 20 millones de espectadores. Yo estaba rodando en Argentina cuando se emitió y al regresar había gente esperándome en el aeropuerto. Era otro tiempo. Ahora, con la cantidad de 'inputs' que hay, es muy notable y satisfactorio.

Imanol Arias, en 'Innato' / MARA CATALÁN / NETFLIX

--Félix vive como un ermitaño al salir de prisión. ¿Se imagina una vida así?

Nunca he estado en la cárcel, pero sí he rodado en cárceles. Si has pasado 20 años en prisión, sabes perfectamente lo mínimo que necesitas. Se empieza a rehacer la vida social desde cero. Cuanto más pequeño es el entorno, más fácil es ampliarlo poco a poco.

--¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Félix?

El personaje tiene un cáncer cuya característica es la incapacidad del pulmón de coger un volumen mínimo de aire. Así que la gran dificultad era trabajar con humo, con mucho cigarro, sin poder aspirar mucho, hablando con muy poco aire. El tema era concentrarte en la respiración y creo que eso ayudó mucho a la quietud del personaje.

--El final de 'Innato' da pie para una segunda temporada. ¿La habrá?

Es un final abierto, pero no tengo información al respecto. La serie se ha emitido primero aquí, luego se verá en Latinoamérica y después en Estados Unidos. Con esos datos creo que se tomarán decisiones.

Emma Suárez, Imanol Arias y Elena Anaya, protagonistas de 'Innato' / Netflix

--Después de 22 años en 'Cuéntame', ¿le quedan ganar de hacer más temporadas de una serie?

Me encantaría hacer una segunda parte de 'Innato'. Hay un trabajo que estaría deseoso de hacer, que además me viene muy bien para mi vida, que tiene que ver con cómo se recupera este hombre en todos los aspectos.

--¿Le ha servido el personaje a nivel personal?

Sí, he aprendido cosas. Trabajar con la falta de aire me hizo replantearme el cuidado físico. Ahora entreno tres veces por semana y salgo feliz. Los personajes que te tocan ahora de mayor, sobre todo algunos del teatro a los que aspiro, tienen historias preciosas y tremendas que exigen un mantenimiento físico. Como los parlamentos de 'El rey Lear', con tan pocas comas.

--¿La sombra de Antonio Alcántara es alargada?

Alargada, y muy privilegiada. Trabajar tanto tiempo en la televisión tiene sus costes, porque pasas muchas etapas de tu vida, pero cuando rindes cuentas lo que recibo es un profundo agradecimiento. Me dicen la frase "Me cago en la leche, Merche", que cuando la pronuncian en Argentina me hace mucha gracia. También recibo muchos agradecimientos de inmigrantes rumanos o ecuatorianos que llegaron a España en 2001 y se encontraron con 'Cuéntame' contándoles cómo era una familia en este país en los años 60. Porque la serie representaba a muchas familias. ¡Por eso Antonio tuvo 14 trabajos, porque había que ponerle en muchas situaciones ya que era referencial!

Los Alcántara de 'Cuéntame' / RTVE

--¿Es cierto que se hará una película para cerrar la serie?

Sé que hay una petición para hacer un cierre, pero no una metapelícula como se ha hecho en otras ocasiones muy bien, sino algo que sea como un colofón. La idea es hacerlo e incluso se hablaba de fechas a ver si se llegaba al 25º aniversario... Me consta que está en marcha.

--¿Le gustaría estar en ese cierre?

Es que yo creo que ese cierre es de Antonio y de Merche, totalmente.

--¿Fue un alivio despedirse de Antonio?

Fue la sensación de un trabajo hecho, independientemente de todas las vicisitudes que uno pueda tener. Para mí fue gozoso. Es maravilloso hacer trabajos y terminarlos y, si el trabajo es importante, esa es otra carga más que te pones con la gente. Porque cuando la historia no funciona nadie te echa en cara nada. El fracaso es mucho más anónimo y, curiosamente, penaliza menos.

Ana Duato e Imanol Arias, los protagonistas de 'Cuéntame'. / RTVE

--¿Volvería a trabajar en TVE? Porque en 2022 cargó contra la cadena.

Yo trabajaba para una productora a la que TVE le compraba la serie. Pero claro, no tengo ningún problema. A veces la presión, el momento en el que se producen las cosas, hace que uno rompa su equilibrio, se exalte y diga cosas que a lo mejor están mal dichas. Es como que te viene a ver el diablo, y uno tiene que pensar antes lo que va a decir y cómo lo que digas puede dañar, sin que tú quieras, a la gente. Yo he tenido un par de problemas de esos que fueron muy notables, porque fueron en televisión, pero no fueron nada más que un momento mal llevado por mí.

--Después de una serie familiar como 'Cuéntame', ¿ha sido gratificante este cambio radical con 'Innato', haciendo de asesino en serie?

Es un cambio radical, pero es un personaje que se parece a otros que ya había hecho en el cine más joven como en 'Intruso' o 'Divinas palabras'. Lo que es maravilloso es, a los 70 años, poder encontrar un personaje y poner en él todo lo que sabes. Que no sea un problema que tú estés, sino al contrario, que sea un éxito. Yo ya no aspiro a Hollywood, sino a disfrutar del trabajo, de estar con mi familia, de ver crecer a mis hijos y de esas cosas que siempre han estado ahí y que a veces se sacrifican. Aspiro a estar tranquilo, a trabajar, a ir con la cabeza alta por la vida porque no le debo nada a nadie, a vivir siendo actor, porque lo soy desde niño. En mi camerino siempre tengo una foto mía con 11 años, con la nariz de payaso, de las primeras veces que actuaba. Nunca me he creído el mejor y eso me ha aliviado.