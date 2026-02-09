Samantha Vallejo-Nájera salta por sorpresa a Antena 3: la exjueza de 'MasterChef' relatará en este programa su salida del talent de cocina

‘El hormiguero’ ya ha desvelado la lista de invitados que pasarán por el plató entre el lunes 9 y el jueves 12 de febrero, una semana en la que el programa combinará música, cine, literatura y cambios de rumbo profesional, con una visita bastante inesperada: la de Samantha Vallejo-Nájera, que se pasa de TVE a Antena 3 tras su salida de 'MasterChef'.

El lunes 9 de febrero será el turno de Antonio Orozco, que acudirá para presentar su próxima gira de conciertos por Europa y el tour que recorrerá España en los próximos meses. El artista también hablará de su libro "Inevitablemente yo", un relato en primera persona en el que repasa el proceso personal y creativo que le ha llevado a uno de los momentos más sólidos de su carrera, coincidiendo con sus 25 años en la música.

El martes 10 llegarán madre e hija: Belén Rueda y Belén Écija. Ambas presentarán 'El Vestido', un thriller que se estrena en cines el 13 de febrero y que supone el regreso de Rueda al género de terror, además de su primer trabajo conjunto en un largometraje.

El miércoles 11 de febrero la protagonista será Ana Milán, que acudirá para hablar de "Bailando lo quitao", su primera novela. En el libro, la actriz presenta a Josi, una mujer mayor que reconstruye su vida a través de recuerdos, en un relato marcado por la libertad personal y una trayectoria vivida sin pedir permiso.

Noticias relacionadas

La semana se cerrará el jueves 12 con la visita, por primera vez, de Samantha Vallejo-Nágera. La cocinera hablará de la nueva etapa profesional que inicia en 2026 tras cerrar un largo ciclo como jurado de 'MasterChef', uno de los talent culinarios más conocidos de la televisión. Sorprende su salto de cadena para hablar de este cambio y su salida del formato, pues más allá del talent de cocina, la chef se encuentra actualmente participando en 'DecoMasters'.