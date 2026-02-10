Vuelve a televisión
Atresmedia pone fecha de estreno al próximo proyecto de Rodolfo Sancho, que supone su regreso a la ficción
La segunda temporada de 'Entre Tierras', una de las series más exitosas de la televisión reciente, llegará a atresplayer el 15 de marzo antes de su salto al prime time de Antena 3
Carlos Merenciano
Atresmedia ya ha fijado el regreso de uno de sus títulos más potentes de ficción. La plataforma atresplayer estrenará el domingo 15 de marzo la segunda temporada de 'Entre Tierras', serie que supuso un fenómeno de audiencias en su primera entrega y que más adelante también volverá a emitirse en el prime time de Antena 3.
En esta nueva etapa se incorpora al reparto principal Rodolfo Sancho, que se suma a Megan Montaner, quien vuelve a ponerse en la piel de María. La ficción da un salto temporal de casi dos décadas y sitúa a la protagonista al frente de las tierras de los Cervantes, marcada por la pérdida, la maternidad y la resistencia frente a los profundos cambios sociales y económicos del mundo rural.
El elenco se amplía con intérpretes como Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda o Clara Garrido, en una temporada que profundizará en los conflictos familiares, el arraigo a la tierra, la llegada de nuevos intereses económicos y los amores que desafían el pasado.
Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada contará con 10 episodios de 50 minutos, rodados en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. La dirección corre a cargo de Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya, consolidando 'Entre Tierras' como una de las grandes apuestas de ficción nacional del grupo.
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Cierra Chefpan mientras La Vieja Dehesa prepara su gran ampliación en la calle Amberes de Cáceres
- El abuelito universitario de Cáceres las aprueba todas en su primer cuatrimestre: 'Un 5 son seis créditos, que es lo que importa