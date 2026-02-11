Vuelta inesperada
Marc Calderó regresa por sorpresa a Telecinco, aunque desvela la condición que ha puesto para volver
El periodista reaparece en ‘Informativos Telecinco’ cuatro años después de su salida, pero aclara que se trata de una colaboración puntual.
Carlos Merenciano
Ha permanecido cuatro años fuera del canal, pero Marc Calderó ha vuelto a aparecer por sorpresa en Telecinco este martes 10 de febrero. Para sorpresa de los espectadores, el que fuera copresentador junto a Sonsoles Ónega de 'Ya es mediodía', ha regresado, esta vez en 'Informativos Telecinco'.
El periodista asumió de forma excepcional la corresponsalía en la capital británica, sustituyendo temporalmente a Ainhoa Paredes. Desde allí conectó en directo con el plató, donde Isabel Jiménez le dio paso para informar sobre la crisis política que sacude al Gobierno de Keir Starmer.
La polémica gira en torno a la presunta implicación del que fuera embajador británico en Estados Unidos en los conocidos como “papeles de Jeffrey Epstein”, un escándalo que ha debilitado al Ejecutivo y ha provocado peticiones de dimisión contra el primer ministro. Calderó detalló la situación desde el terreno, explicando la situación política actual tras lo ocurrido.
Ante las especulaciones sobre un posible retorno estable, Calderó fue claro en sus redes sociales y fijó la condición de su vuelta: ha sido algo puntual. “Hoy he tenido el honor de sustituir, por unas horas, a mi admirada Ainhoa Paredes como corresponsal de Informativos Telecinco en Londres. Ha sido una conexión muy especial”, comentó, dejando claro que no se trata de un fichaje permanente.
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- El orgullo de haber crecido feliz en Cabezarrubia (Cáceres): 'Salir más allá de las pistas del Licen o del Hotel Extremadura ya era un nuevo mundo
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz