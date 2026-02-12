Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosa Belmonte reacciona tras la enorme polémica por su ataque machista a Sarah Santaolalla en 'El hormiguero': "Nadie lo sabía"

La periodista se disculpa públicamente por la frase que dedicó a Sarah Santaolalla en pleno directo

Rosa Belmonte se disculpa por su comentario

Rosa Belmonte se disculpa por su comentario / Atresmedia/RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

Después de la polémica generada en ‘El hormiguero’, Rosa Belmonte ha dado un paso al frente. La colaboradora ha utilizado sus redes sociales para pedir disculpas por el comentario que lanzó en directo al referirse a Sarah Santaolalla durante la tertulia política del programa de Pablo Motos.

“Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención”, ha escrito la periodista.

La frase pronunciada en plató provocó un silencio inmediato y abrió un intenso debate en redes sociales, al tratarse de una descalificación directa sobre el físico de Santaolalla en medio de una conversación política. La propia analista respondió posteriormente denunciando públicamente lo ocurrido.

Con este mensaje, Rosa Belmonte trata de zanjar la controversia surgida tras su intervención televisiva en Antena 3, asegurando que el comentario fue fruto de la improvisación y no buscaba generar el revuelo que finalmente ha provocado.

