¿Quiénes son Camila y Tatiana Guribitey, las millonarias latinas que han fichado por ‘Los Gipsy Kings’?

Camila y Tatiana Guiribitey han acaparado la atención de los espectadores con su incorporación a la última entrega de 'Los Gipsy Kings', el docureality de Cuatro que sigue las peripecias de varias familias en España. El programa, que celebra una nueva etapa repleta de novedades, ha sumado a estas dos mujeres originarias de la comunidad latinoamericana radicada en Miami, en Estados Unidos, para compartir aventuras y perspectiva con los clanes más conocidos del formato.

Tatiana es la matriarca de la familia y una de las emprendedoras más destacadas del entorno cubano-estadounidense en Miami. Llegó a Estados Unidos hace más de tres décadas con apenas 20 dólares y, junto a su pareja, inició un negocio en el sector de la medicina que con el tiempo se ha convertido en un imperio que incluye clínicas y centros sanitarios. Su historia de superación y éxito empresarial la ha convertido en una figura admirada dentro de la comunidad latina y en redes sociales.

Su hija, Camila, ha sabido hacerse un nombre propio como creadora de contenidos y personalidad digital. Nacida en La Habana y criada en Miami, combinó sus estudios, incluyendo formación en odontología y criminología, con la producción de vídeos en los que muestra desde su vida personal hasta su estilo, viajes y filantropía. Gracias a su canal y presencia en distintas plataformas, Camila ha reunido una sólida comunidad de seguidores y ha llevado su influencia más allá de las fronteras de Florida. Según se ha difundido, su patrimonio personal supera los 30 millones de dólares, mientras que el de la familia en conjunto se estima por encima de los 100 millones.

Además de su faceta empresarial y mediática, madre e hija han impulsado iniciativas solidarias, organizando campañas para proporcionar útiles escolares y alimentos a zonas rurales en países como la República Dominicana, lo que les ha valido reconocimiento fuera de sus actividades profesionales. Su llegada a ‘Los Gipsy Kings’ coincide con un momento de expansión del formato, que mezcla personajes consolidados en televisión con nuevas incorporaciones de distintas procedencias, aumentando así la riqueza de relaciones y experiencias que ofrece el programa.

En esta nueva etapa de ‘Los Gipsy Kings’, su desembarco en España no será meramente testimonial. Todo arranca con una invitación a Noemí y Raquel Salazar a un exclusivo brunch en Madrid. El objetivo es claro: hablar de negocios: “Que nos deis a conocer, que seáis nuestras madrinas”. Taty Guiribitey propone a las reinas del brillo una alianza estratégica para expandir su marca en España mientras las Salazar ganan visibilidad en Estados Unidos. Entre brindis, risas y confidencias, ambas familias exploran colaboraciones en redes sociales y posibles proyectos conjuntos.

Noticias relacionadas

La visita de las Guiribitey deja momentos tan lujosos como surrealistas: desde el impactante recibimiento en su residencia madrileña, con chef, ama de llaves y servicio completo, hasta una sesión improvisada de fotos y una excursión al mercadillo de Majadahonda organizada por Raquel, que promete llevarlas a “comprar en condiciones” porque son “VIP total”. Entre bromas sobre operaciones estéticas, carcajadas inesperadas y un tinto de verano con vino bueno que no convenció a la Salazar, el programa deja en el aire hasta dónde llegará esta alianza entre dos sagas de influencers acostumbradas al brillo y a hacer negocio.