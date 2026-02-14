Rocío Flores para los pies a Carmen Borrego y la deja sin palabras en pleno directo

La noche en 'De Viernes', el magacín de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, no fue una más. Lo que en principio debía ser un análisis sobre 'Gran Hermano Dúo' acabó convirtiéndose en el momento más tenso de la velada cuando Rocío Flores puso en evidencia a Carmen Borrego. La colaboradora había hecho comentarios fuera de cámaras sobre la familia de una concursante, y Flores no se lo dejó pasar.

En un intercambio que subió de tono, Flores plantó cara en vivo a Borrego y la desafió a decir “delante de la cámara” lo que, según ella, había dicho “por lo bajito”: “¿Por qué no dices delante de la cámara lo que has dicho por lo bajito? Dilo, ten valor y dilo”. La frase dejó a Borrego momentáneamente sin réplica y disparó las reacciones en el plató y en las redes.

La tensión escaló cuando Flores hizo una acusación más directa y polémica: “Ha dicho que toda la familia de Noemí venían todos y que solo se pusieron así y dijeron así porque eran gitanos”, una afirmación que generó un auténtico revuelo entre los colaboradores y obligó a Borrego a defenderse.

Borrego intentó recomponer la situación, asegurando que no tenía nada en contra de nadie, pero Flores no cedió: “Ni de verdad ni de mentira. Y te voy a decir una cosa, prefiero tener ahí a toda la familia de Noemí, que son gitanos, pues me siento orgullosa de que sean gitanos”. El cruce de palabras dejó claro que la respuesta no era solo por el debate del reality, sino por una animosidad mucho más profunda.